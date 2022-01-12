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Haberler Ekonomi 5724'e gönderin! SMS ile anında 1.000 TL-3.000 TL- 10.000 TL, 50.000 TL ve 125.000 TL veriliyor! Herkes bunu bekliyordu

5724'e gönderin! SMS ile anında 1.000 TL-3.000 TL- 10.000 TL, 50.000 TL ve 125.000 TL veriliyor! Herkes bunu bekliyordu

TCMB faiz indirimlerine rağmen banka kredilerinde söz konusu indirimler görülmedi. Aksine birçok özel banka konut, ihtiyaç ve ticari kredilerde faiz oranlarını artırmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları ise uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleri üzerinden vatandaşlara en uygun ihtiyaç kredilerini sunmaya devam ediyor. 3 ay ödemesiz dönemli olarak tercih edebileceğiniz Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası, vatandaşların tüm ihtiyaçları için finansman çözümleri üretmektedir. Ayrıca Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından da benzer kampanyalar sunulmaya devam ediyor. İşte kamu bankalarının en uygun ihtiyaç kredisi kampanyaları.

takvim.com.tr
12.01.2022 11:59 - Son Güncelleme: 12.01.2022 11:59
5724’e gönderin! SMS ile anında 1.000 TL-3.000 TL- 10.000 TL, 50.000 TL ve 125.000 TL veriliyor! Herkes bunu bekliyordu

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Vatandaşların tüm ihtiyaçları için 36 aya varan vade seçenekleri ile anında SMS ile kredi desteği sağlanacak. 3 ay erteleme seçeneklerine sahip kredi kapsamında %1,55'ten başlayan avantajlı faiz oranları uygulanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
5724’e gönderin! SMS ile anında 1.000 TL-3.000 TL- 10.000 TL, 50.000 TL ve 125.000 TL veriliyor! Herkes bunu bekliyordu

3.000 – 50.000 TL arasında krediler için 36 aya varan vade seçenekleri uygulanırken, 50.001 – 125.000 TL arasında krediler için 24 ay vade seçenekleri ile geri ödemeler gerçekleştirilmektedir.

5724’e gönderin! SMS ile anında 1.000 TL-3.000 TL- 10.000 TL, 50.000 TL ve 125.000 TL veriliyor! Herkes bunu bekliyordu

Ayrıca Vakıfbank'ın maaş müşterilerine özel sağlanan avantajlı oranlar ve taksit seçenekleri de dikkat çekiyor. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için sunulan Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası, cazip geri ödeme seçenekleriyle ve hızlı başvuru yöntemleri ile sunuluyor.

5724’e gönderin! SMS ile anında 1.000 TL-3.000 TL- 10.000 TL, 50.000 TL ve 125.000 TL veriliyor! Herkes bunu bekliyordu

Aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli ve değişken taksitli ödeme planları ile kredi talep edilebilecektir.

5724’e gönderin! SMS ile anında 1.000 TL-3.000 TL- 10.000 TL, 50.000 TL ve 125.000 TL veriliyor! Herkes bunu bekliyordu

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu için: aralarında boşluk bırakarak ''KREDI'', ''TCKN'', ''Doğum Tarihi'' ve ''Aylık Geliriniz'' yazılarak 5724'e SMS gönderilmesi yeterlidir. Kısa sürede gelecek kredi onayı sonrasında dilediğiniz miktarda kredinizi kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.

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