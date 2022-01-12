5724’e gönderin! SMS ile anında 1.000 TL-3.000 TL- 10.000 TL, 50.000 TL ve 125.000 TL veriliyor! Herkes bunu bekliyordu

Ayrıca Vakıfbank'ın maaş müşterilerine özel sağlanan avantajlı oranlar ve taksit seçenekleri de dikkat çekiyor. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için sunulan Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası, cazip geri ödeme seçenekleriyle ve hızlı başvuru yöntemleri ile sunuluyor.