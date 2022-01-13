Uzman öğretmenler %60, başöğretmenler %120... MEB tek tek açıkladı artık değişti! Her unvana ayrı derece verilecek, maaşlar da artacak!
Öğretmenler ilgilendiriyor! Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, MEB Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondan geçen teklifin detaylarını Milli Eğitim Bakanlığı tek tek paylaştı. Bundan böyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağı olarak sayılacak. Maaşlar da artacak. İşte MEB tarafından detaylarıyla anlatılan teklif hakkında merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Öğretmenlik artık kariyer mesleği olacak" diyerek müjdeledi. 12 maddeden oluşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre öğretmenlik mesleği artık öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç ayrı kariyer basamağından oluşacak. Öğretmenlerin, uzman öğretmenlerin, başöğretmenlerin maaşı da ayrı olacak. Ayrıca uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen tazminat de yüzde 40'tan yüzde 120'ye çıkartılacak. İşte detaylar...
3600 ek gösterge, lisansüstü muafiyet, yüksek maaş... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in müjdelediği teklift Meclik Komisyon'dan geçti. Peki içeriğinde neler var? Gelin hep birlikte bakalım...
HER UNVAN İÇİN AYRI DERECE
Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kanun teklifi öncesinde uzman öğretmenlerin maaşının 1000 TL, başöğretmenlerin ise 2.000 TL artacağı kaydedilmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Komisyon'da kabul edilen teklifin ayrıntılarını paylaştı. Öne çıkanlar şöyle: