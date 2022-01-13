Uzman öğretmenler %60, başöğretmenler %120... MEB tek tek açıkladı artık değişti! Her unvana ayrı derece verilecek, maaşlar da artacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Öğretmenlik artık kariyer mesleği olacak" diyerek müjdeledi. 12 maddeden oluşan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre öğretmenlik mesleği artık öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç ayrı kariyer basamağından oluşacak. Öğretmenlerin, uzman öğretmenlerin, başöğretmenlerin maaşı da ayrı olacak. Ayrıca uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen tazminat de yüzde 40'tan yüzde 120'ye çıkartılacak. İşte detaylar...