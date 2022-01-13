Fiyatlar gevşemek zorunda kalacak diyerek duyurdu! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatlarını düşürecek adım! Tüm modellerde neredeyse...

Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru sıfır otomobil fiyatlarında döviz kuruyla birlikte düşüş yaşanmıştı. Bu gelişme sonrasında elde ne zaman düşüş yaşanacağı merak edildi. Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan düşüşle gözler 2. elde. Sahibinden ikinci el araba fiyatlarının düşeceği tarih merak ediliyor. işte bu şekilde düşecek. Döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından çoğu otomobil markası sıfır otomobil fiyatlarında %10-20 arasında bir indirim yaptı. Yaşanan bu indirim ardından gözler ikinci el araba piyasasına çevrildi. Bilindiği üzere 2020 senesinde hem virüs hem de çip krizi nedeniyle fabrikalar sıfır araba üretememiş, bundan dolayı ikinci el araba fiyatlarında da büyük bir yükseliş yaşanmıştı.