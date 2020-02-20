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Sıfır otomobillerde kredi faizi avantajı devam ediyor! Otomobil alacaklara kredi fırsatı

Otomobil almak isteyenlere büyük fırsat! Kamu bankaları sıfır otomobillerdeki kredi faizi avantajını Mart ayı sonuna kadar devam ettiriyor. Sıfır araba almak isteyenler yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 oranında faizle kredi çekebiliyor. Düşük faizle 36 ay vadeye kadar araba sahibi olmak mümkün hale geldi. Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota, ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ düşük faizli kampanyaya katılmış durumda. İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlar.

20.02.2020 10:24 - Son Güncelleme: 20.02.2020 10:30
Sıfır otomobillerde kredi faizi avantajı devam ediyor! Otomobil alacaklara kredi fırsatı

Otomobil almak isteyenler için fırsatlar devam ediyor. Kamu bankalarının düşük faizli kredi desteği otomotiv sektörüne katkı sağlıyor. Düşük faizle 36 ay vadeye kadar araba sahibi olmak mümkün hale geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıfır otomobillerde kredi faizi avantajı devam ediyor! Otomobil alacaklara kredi fırsatı

Hürriyet'in haberine göre binek araçlarda 50-120 bin lira krediyi 18-36 ay vade aralığında yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 faiz aralığından, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira krediyi 36-60 ay vade aralığında yüzde 0.49-0.69 faizle kullanılabiliyor.

Sıfır otomobillerde kredi faizi avantajı devam ediyor! Otomobil alacaklara kredi fırsatı

Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota, ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ düşük faizli kampanyaya katılmış durumda.

Sıfır otomobillerde kredi faizi avantajı devam ediyor! Otomobil alacaklara kredi fırsatı

Kampanyadan yararlanmak için aracın bedelinin bir kısmını peşinat olarak verilmesi gerekiyor. Aracın satıldığı bayi kredi işlemlerini takip edebiliyor.

Kampanyanın son tarihi ise 31/03/2020.

Sıfır otomobillerde kredi faizi avantajı devam ediyor! Otomobil alacaklara kredi fırsatı

İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlar

Yüzde 0.49 faiz

50 bin lira kredi

18 ay vade

Aylık ödeme 2935 lira

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