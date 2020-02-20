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Sıfır otomobillerde kredi faizi avantajı devam ediyor! Otomobil alacaklara kredi fırsatı

Otomobil almak isteyenlere büyük fırsat! Kamu bankaları sıfır otomobillerdeki kredi faizi avantajını Mart ayı sonuna kadar devam ettiriyor. Sıfır araba almak isteyenler yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 oranında faizle kredi çekebiliyor. Düşük faizle 36 ay vadeye kadar araba sahibi olmak mümkün hale geldi. Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota, ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ düşük faizli kampanyaya katılmış durumda. İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlar.

20.02.2020 10:24 - Son Güncelleme: 20.02.2020 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





