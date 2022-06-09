555 TL ek! Bayram ikramiyelerine 1.655 TL zam mı gelecek? Temmuz’da Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya Kurban’da çifte gelir tablosu! %39,67 zam kesin!

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerde yeni bir gelişme daha yaşandı. Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilmişti. TÜİK verilerinin peşinden enflasyon rakamlarının da ortaya çıkmasıyla beraber 2022 senesinde emekli maaşları dahil öteki tüm ücretlere yüksek zam yapıldı. Meydana getirilen zamlarla birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin artılılıp artırılmayacağını merak ediliyor. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...