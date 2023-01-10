5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! SGK’dan yeni düzenleme! İşte 3600 ve 5400 prim günü ile erken emeklilik formülü

Senelerce bir sektörde mesai harcadıktan sonra emekli olabilmek herkesin hayali. Erken emeklilik ise milyonlarca çalışanın en merak ettiği konuların başında geliyor. Erken emekli olmanın fikri dahi hoş. Bir düşünün, belirlediğiniz vakitten daha evvel emekli olsanız ne kadar da iyi olur değil mi? Bu anlamda SGK bazı özel hallarda çalışanların erken emekli olabilmelerine imkân tanınıyor. Bunlardan birisi de çalışma yaşamından dolayı erken yaşlanma halinin gerçekleşmesidir. SGK düzeninde bu durumda olan çalışanlar erkenden emekli edilerek hemen maaşa bağlanıyorlar.