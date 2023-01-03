5.100, 5.300, 5.500, 6.000, 6.200, 6.400, 6.700, 7.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A,4B,4C,EYT emekli maaşı hesaplama 2023!
Milyonlarca emeklinin beklediği 3 Ocak günü geldi. Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli oluyor. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrildi. Peki, 5.100, 5.300, 5.500, 6.000, 6.200, 6.400, 6.700, 7.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A,4B,4C,EYT emekli maaşı hesaplama 2023!
03.01.2023 07:53 - Son Güncelleme: 03.01.2023 07:53
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği emekli maaş zamları bugün netlik kazanıyor. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti. Gözler ise geçtiğimiz ayın enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, 5.100, 5.300, 5.500, 6.000, 6.200, 6.400, 6.700, 7.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A,4B,4C,EYT emekli maaşı hesaplama 2023!
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
Aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.