5.100, 5.300, 5.500, 6.000, 6.200, 6.400, 6.700, 7.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A,4B,4C,EYT emekli maaşı hesaplama 2023!

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.