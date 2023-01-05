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Haberler Ekonomi 🚭5 OCAK 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam geldi?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?

🚭5 OCAK 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam geldi?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?

Sigaraya zam geldi mi ve hangi markalara zam var şeklindeki soruların yanıtı merakla araştırılıyor. Ocak ayına geldiğimiz şu günlerde sigaraya zam yapılıp yapılmayacağına dair detaylar konuşuluyor. Bu anlamda sigara zammı duyurusu geldi. İlk zam Philip Morris grubunda gerçekleşti. 2023'te geçerli olacak Philip Morris sigara fiyatlarında 4'er lira artış yaşandı. Buna göre, Philip Morris grubunda en düşük sigara fiyatı 33 lira oldu.

takvim.com.tr
05.01.2023 09:35 - Son Güncelleme: 05.01.2023 09:35
🚭5 OCAK 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam geldi?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? Hangi markalara zam var?

Sigaraya zam geldi mi sorusunun yanıtı Ocak ayının ilk günlerinden itibaren merak edilenler arasında bulunuyor. Tütün ürünleri kullanan kişiler sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki son gelişmeleri takip ediyor. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, hangi markalara zam var? 5 Ocak güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
🚭5 OCAK 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam geldi?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? Hangi markalara zam var?

EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR?

Son sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 29,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 48 TL'yi gördü.

🚭5 OCAK 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam geldi?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? Hangi markalara zam var?

ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE ÖTV ARTIŞI BELLİ OLDU

TÜİK'in Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklamasının ardından alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarındaki otomatik artış oranları da belli oldu.

🚭5 OCAK 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam geldi?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? Hangi markalara zam var?

Geçen yılın ikinci yarısında Yİ-ÜFE yüzde 22,29 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları da bu oranda artırılacak.

🚭5 OCAK 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam geldi?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? Hangi markalara zam var?

Sigaranın Zararları Nelerdir?

Sigaranın zararları küçümsenmeyecek kadar fazla ve etkilidir. İşte bilinen ve bilinmeyen sigaranın zararları şöyle sıralanmaktadır;

Kalp ve damarlar zarar görmektedir.

Kalp ve damarın görmüş olduğu bu zarar tansiyon, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklara sebebiyet vermektedir.

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