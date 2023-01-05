🚭5 OCAK 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam geldi?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?
Sigaraya zam geldi mi ve hangi markalara zam var şeklindeki soruların yanıtı merakla araştırılıyor. Ocak ayına geldiğimiz şu günlerde sigaraya zam yapılıp yapılmayacağına dair detaylar konuşuluyor. Bu anlamda sigara zammı duyurusu geldi. İlk zam Philip Morris grubunda gerçekleşti. 2023'te geçerli olacak Philip Morris sigara fiyatlarında 4'er lira artış yaşandı. Buna göre, Philip Morris grubunda en düşük sigara fiyatı 33 lira oldu.
Sigaraya zam geldi mi sorusunun yanıtı Ocak ayının ilk günlerinden itibaren merak edilenler arasında bulunuyor. Tütün ürünleri kullanan kişiler sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki son gelişmeleri takip ediyor. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, hangi markalara zam var? 5 Ocak güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
Sigaranın Zararları Nelerdir?
Sigaranın zararları küçümsenmeyecek kadar fazla ve etkilidir. İşte bilinen ve bilinmeyen sigaranın zararları şöyle sıralanmaktadır;
Kalp ve damarlar zarar görmektedir.
Kalp ve damarın görmüş olduğu bu zarar tansiyon, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklara sebebiyet vermektedir.