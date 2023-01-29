Bağkur TESCİL AFFI son dakika: Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi? 4 Ekim 2000-1 Ekim 2008 tarihleri kritik!
Bağkur tescil affı hakkında son gelişmeler arama motorlarında sorgulanıyor. Vergi borcu yapılandırma paketinin ardından gözler Bağkur tescil affına çevrildi. Öte yandan EYT düzenlemesinden faydalanamayan Bağ-Kur tescil mağdurları emekli olabilmek için geriye dönük tescil imkanı istiyor. Peki, Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi? İşte detaylar...
29.01.2023 13:32 - Son Güncelleme: 29.01.2023 13:32
Bağ-Kur tecsil affı için araştırmalar hız kazandı. Geçmişte vergi mükellefi, meslek odası veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağkur tescil ve kaydı yapılamayan birçok vatandaş yer alıyor. Bu nedenle tescil affı için çalışmalar yapılacak mı merak konusu oldu. Peki, Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi? İşte detaylar!