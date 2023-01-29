Bağkur TESCİL AFFI son dakika: Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi? 4 Ekim 2000-1 Ekim 2008 tarihleri kritik!

Bağ-Kur tecsil affı için araştırmalar hız kazandı. Geçmişte vergi mükellefi, meslek odası veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağkur tescil ve kaydı yapılamayan birçok vatandaş yer alıyor. Bu nedenle tescil affı için çalışmalar yapılacak mı merak konusu oldu. Peki, Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi? İşte detaylar!