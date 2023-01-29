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Haberler Ekonomi Bağkur TESCİL AFFI son dakika: Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi? 4 Ekim 2000-1 Ekim 2008 tarihleri kritik!

Bağkur TESCİL AFFI son dakika: Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi? 4 Ekim 2000-1 Ekim 2008 tarihleri kritik!

Bağkur tescil affı hakkında son gelişmeler arama motorlarında sorgulanıyor. Vergi borcu yapılandırma paketinin ardından gözler Bağkur tescil affına çevrildi. Öte yandan EYT düzenlemesinden faydalanamayan Bağ-Kur tescil mağdurları emekli olabilmek için geriye dönük tescil imkanı istiyor. Peki, Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
29.01.2023 13:32 - Son Güncelleme: 29.01.2023 13:32
Bağkur TESCİL AFFI son dakika: Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi?

Bağ-Kur tecsil affı için araştırmalar hız kazandı. Geçmişte vergi mükellefi, meslek odası veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağkur tescil ve kaydı yapılamayan birçok vatandaş yer alıyor. Bu nedenle tescil affı için çalışmalar yapılacak mı merak konusu oldu. Peki, Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi? İşte detaylar!

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Bağkur TESCİL AFFI son dakika: Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi?

Bağkur tescil affı çıkacak mı, Bağkur tescil affı gelecek mi?

Geçmişte vergi mükellefi, meslek odası veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağkur tescil ve kaydı yapılamayan çokça mağdur var.

Bağkur TESCİL AFFI son dakika: Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi?

Bu mağduriyeti yaşayan yani Bağkur tescili yapılmayanlar için bir yasal düzenlemenin yapılması sabırsızlıkla bekleniyor.

Bağkur TESCİL AFFI son dakika: Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi?

Yasal düzenleme yapılırsa, geriye dönük borçlanmanın kapısı açılacak ve prim eksiği olan binlerce esnaf emekli olabilecek.

Bağkur TESCİL AFFI son dakika: Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi?

Sigorta kaydı yapılmadığından mağdur olan esnaf ve sanatkarlar yıllardır emekli olmayı ve eksik primlerini tamamlamayı bekliyor.

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