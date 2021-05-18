50.000-60.000 TL indirim 1 sene vade sıfır faiz! Alfa Romeo, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia otomobil kampanyaları...

RENAULT

Mayıs ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Renault, ay sonuna kadar makyajlı Megane Sedan modelini 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit seçeneği ile satışa sunduğunu açıkladı. Markanın B-HB segment modeli Clio'nun ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit seçeneği ile bayilerde sahiplerini beklediği kaydedildi.

2020 model yılı Kadjar modelleri ise Mayıs ayına özel 332 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.