Silindiyse hemen itiraz edin para iade ediliyor! Geçen yıl değişmişti! Biriken puanlar yeni yılda...

Pandemi döneminde kredi kartı kullanımı oldukça arttı. Milyonlarca kişi bu yöntemle alışverişlerini kolayca yapabiliyor. Hal böyle olunca kartlarda puanlar bitirkiyor. biriken puanların silinip silinmeyeceği banka müşterileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu dönemde özellikle kredi kartlarında biriken puanlar da katlanma yaşandığı görüldü. Bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor. Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.

17.05.2021 12:34 - Son Güncelleme: 17.05.2021 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





