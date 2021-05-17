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Silindiyse hemen itiraz edin para iade ediliyor! Geçen yıl değişmişti! Biriken puanlar yeni yılda...

Pandemi döneminde kredi kartı kullanımı oldukça arttı. Milyonlarca kişi bu yöntemle alışverişlerini kolayca yapabiliyor. Hal böyle olunca kartlarda puanlar bitirkiyor. biriken puanların silinip silinmeyeceği banka müşterileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu dönemde özellikle kredi kartlarında biriken puanlar da katlanma yaşandığı görüldü. Bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor. Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.

17.05.2021 12:34 - Son Güncelleme: 17.05.2021 12:34
Silindiyse hemen itiraz edin para iade ediliyor! Geçen yıl değişmişti! Biriken puanlar yeni yılda...

Silindiyse hemen itiraz edin para iade ediliyor! Geçen yıl değişmişti! Biriken puanlar yeni yılda... Milyonlarca kredi kartı kullanıcısı kartlarda biriken puanlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Salgını döneminde kart kullanımları artışa geçerken puanların silinip silinmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek. Kamu ve özel banka ayrımı olmayacak. Konu hakkında önemli açıklamalar yapılarak yeni yılla ilgili detaylı bilgi vatandaşlarla paylaşıldı. Bankacılık sektörü uzmanları vatandaşları uyararak merak edilen soruları cevapladı.

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Silindiyse hemen itiraz edin para iade ediliyor! Geçen yıl değişmişti! Biriken puanlar yeni yılda...

YENİ YILA DEVREDİLECEK

Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek. Kamu ve özel banka ayrımı olmayacak.

Silindiyse hemen itiraz edin para iade ediliyor! Geçen yıl değişmişti! Biriken puanlar yeni yılda...

Bankacılık sektörü uzmanları konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Silindiyse hemen itiraz edin para iade ediliyor! Geçen yıl değişmişti! Biriken puanlar yeni yılda...

Puanların devrinin güzel bir haber olduğunu belirten uzmanlar, "Böyle olması gerekiyordu. Bankalarda biriken puanları sene sonu iptal ediyorlardı, tüketiciye de yansımıyordu" dedi.

Silindiyse hemen itiraz edin para iade ediliyor! Geçen yıl değişmişti! Biriken puanlar yeni yılda...

"SİLİNEN PUANLAR İÇİN İTİRAZ EDİLEBİLİR"

Bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor.