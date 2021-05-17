A101'de fırsatlar 4 gün daha sürecek! A101 15-21 Mayıs aktüel kataloğuyla 10 TL üzeri alışverişte şaşırtan kampanya!

A101 15-21 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünleriyle cumartesi günü satışa sunuldu. Bu hafta markette pek çok fırsat raflarda yer alırken detaylı listesi araştırılıyor. A101'de 10 TL ve üzeri alışverişlerde 13 üründeki indirim fırsatı göze çarpıyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Nestle Crunch Çikolata Sütlü Pirinç Patlaklı, G4u Çay Seti 12 Parça, Fairy Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı, Activex Sıvı Sabun, Nestle 1927 Çikolata 2 Sütlü 2 Bitter, Head&Shoulders Supreme Arındırıcı Şampuan, 20'li Nescafe 2'si 1 Arada ve 2'li Dardanel Ton Balığı ürünleri ön planda göze çarptı.

17.05.2021 11:57 - Son Güncelleme: 17.05.2021 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





