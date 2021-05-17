A101'de fırsatlar 4 gün daha sürecek! A101 15-21 Mayıs aktüel kataloğuyla 10 TL üzeri alışverişte şaşırtan kampanya!
A101 15-21 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünleriyle cumartesi günü satışa sunuldu. Bu hafta markette pek çok fırsat raflarda yer alırken detaylı listesi araştırılıyor. A101'de 10 TL ve üzeri alışverişlerde 13 üründeki indirim fırsatı göze çarpıyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Nestle Crunch Çikolata Sütlü Pirinç Patlaklı, G4u Çay Seti 12 Parça, Fairy Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı, Activex Sıvı Sabun, Nestle 1927 Çikolata 2 Sütlü 2 Bitter, Head&Shoulders Supreme Arındırıcı Şampuan, 20'li Nescafe 2'si 1 Arada ve 2'li Dardanel Ton Balığı ürünleri ön planda göze çarptı.
A101'de fırsatlar 4 gün daha sürecek! A101 15-21 Mayıs aktüel kataloğuyla 10 TL üzeri alışverişte şaşırtan kampanya! A101'de 13 üründe yüzde 63'e varan taze indirim duyurusu dikkat çekti. Kataloğda bu hafta sonu Çerezya Ayçekirdeği Premium, Dr.Oetker Dark Kakao, 100'lü Doğuş Çay Demlik Poşet, Dardanel Ton Balığı Zeytinyağlı, 10'lu Mistral Kağıt Mendil Üç Katlı, 101'li Mendiva Islak Havlu, 20'li Spon Büyük Boy Çöp Torbası ürünleri dikkat çekerken 10 TL ve üzeri alışverişlerde 1 litre Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet, Head&Shoulders Supreme Arındırıcı Şampuan, 20'li Nescafe 2'si 1 Arada, Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi ürünleri var.