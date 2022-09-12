5.000-14.000 ve 19.000 TL’ye kadar anında para alabilirsiniz! Tek yapmanız gereken cep telefonunuzdan SMS atmak

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Günümüzde çoğu insan, değişik sebeplerden ötürü kredi ihtiyacı duymaktadır. Bu amaçla hemen kredi nasıl alınır? Herkesin merak ettiği sorulardan biridir. Yapılan kredi başvuruları hemen onaylanacak. Aynı süratle onaylanan oran vatandaşın direkt olarak hesabına yatırılacak. Kredini taleplerinin onaylanması üstünde ise kredi notu etkili olacak.
12.09.2022 10:57 - Son Güncelleme: 12.09.2022 10:57