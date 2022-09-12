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Haberler Ekonomi 5.000-14.000 ve 19.000 TL'ye kadar anında para alabilirsiniz! Tek yapmanız gereken cep telefonunuzdan SMS atmak

5.000-14.000 ve 19.000 TL'ye kadar anında para alabilirsiniz! Tek yapmanız gereken cep telefonunuzdan SMS atmak

Günümüzde çoğu insan, değişik sebeplerden ötürü kredi ihtiyacı duymaktadır. Bu amaçla hemen kredi nasıl alınır? Herkesin merak ettiği sorulardan biridir. Yapılan kredi başvuruları hemen onaylanacak. Aynı süratle onaylanan oran vatandaşın direkt olarak hesabına yatırılacak. Kredini taleplerinin onaylanması üstünde ise kredi notu etkili olacak.

takvim.com.tr
12.09.2022 10:57 - Son Güncelleme: 12.09.2022 10:57
5.000-14.000 ve 19.000 TL’ye kadar anında para alabilirsiniz! Tek yapmanız gereken cep telefonunuzdan SMS atmak
Bankalar şubelerde yoğunluk oluşturmamak ve müşterilerinin en basit şekilde kredilere ulaşmaları amacıyla birtakım farklılıklar yaptılar. Vatandaşların SMS yöntemini kullanarak kredi alabilecekleri bankalar ise şöyledir;
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5.000-14.000 ve 19.000 TL’ye kadar anında para alabilirsiniz! Tek yapmanız gereken cep telefonunuzdan SMS atmak

· Akbank

· Aktif Bank

· Vakıfbank

5.000-14.000 ve 19.000 TL’ye kadar anında para alabilirsiniz! Tek yapmanız gereken cep telefonunuzdan SMS atmak

· Finansbank

· Ziraat Bankası

5.000-14.000 ve 19.000 TL’ye kadar anında para alabilirsiniz! Tek yapmanız gereken cep telefonunuzdan SMS atmak

Adı geride bıraktığımız bankaların SMS üzerinden müracaat amacıyla oluşturdukları numaralar ise şu şekildedir;

· Akbank ''4425''

· Aktif Bank ''3050''

· Vakıfbank ''5724''

5.000-14.000 ve 19.000 TL’ye kadar anında para alabilirsiniz! Tek yapmanız gereken cep telefonunuzdan SMS atmak

· Ziraat Bankası ''4747''

· Finansbank ''5030''

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