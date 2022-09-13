SGK Bağkur'lu olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek! Biraz önce belli oldu!
SGK ya da BAĞ-KUR primini ödemiş ama şimdilik sosyal emniyeti olmayan vatandaşlar doğrultusundan alınabileceği gibi, hiç prim ödememiş vatandaşlar doğrultusundan da yardım başvurusunda bulunulacak ve faydalanabilecektir. Böylece çoğu aile yardım alabilecektir.
13.09.2022 09:22 - Son Güncelleme: 13.09.2022 09:22
Düzenli Maaş Alabilmenin Şartları Nelerdir?
Kadın, erkek ya da çocukların faydalanabileceği yardım nitelikli maaşı alabilmek amacıyla SGK ya da BAĞ-KUR primi, yaş ve ödenmiş gün adedi gibi faktörler göz önüne alınmayacaktır.