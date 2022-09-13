Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SGK Bağkur'lu olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek! Biraz önce belli oldu!

SGK Bağkur'lu olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek! Biraz önce belli oldu!

SGK ya da BAĞ-KUR primini ödemiş ama şimdilik sosyal emniyeti olmayan vatandaşlar doğrultusundan alınabileceği gibi, hiç prim ödememiş vatandaşlar doğrultusundan da yardım başvurusunda bulunulacak ve faydalanabilecektir. Böylece çoğu aile yardım alabilecektir.

takvim.com.tr
13.09.2022 09:22 - Son Güncelleme: 13.09.2022 09:22
SGK Bağkur’lu olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek! Biraz önce belli oldu!

Sosyal emniyeti olmayan ve geçim zorlukları ile savaşan aileler ve vatandaşlar doğrultusundan mutluluk ile karşılandı. Uzun süredir beklenilen ve yeni düzenlemeler ile geçim zorluğu çekenleri sevindirecek bu haber ile alakalı detaylar şunlardır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK Bağkur’lu olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek! Biraz önce belli oldu!

Düzenli Maaş Alabilmenin Şartları Nelerdir?

Kadın, erkek ya da çocukların faydalanabileceği yardım nitelikli maaşı alabilmek amacıyla SGK ya da BAĞ-KUR primi, yaş ve ödenmiş gün adedi gibi faktörler göz önüne alınmayacaktır.

SGK Bağkur’lu olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek! Biraz önce belli oldu!

Maaştan faydalanmak isteyenlerin mutlaka düzenli bir yüksek geliri olmaması istenmektedir.

SGK Bağkur’lu olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek! Biraz önce belli oldu!

Daha daha eskiden prim ödemiş ama şu an ödemeyen, çalışmayan bayan ve erkekler ile çocuklar faydalanabilecek ve müracaatta bulunabileceklerdir.

SGK Bağkur’lu olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek! Biraz önce belli oldu!

İstenen koşul haneye giren gelir miktarının belli bir düzeyin altında olmasıdır. Bu halde düzenli maaş alma hakkına kavuşabileceklerdir.

SON DAKİKA