5.000-10.000 ve 55.000 TL veriliyor! Ziraat, Halkbank, Denizbank, TEB, Garanti'den görülmemiş oranlar! Makas kapanıyor! Emekliler zil takıp oynuyor
Emekli maaşına ek destek arayanlar için bankalar harekete geçti. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile vatandaşların dilediği miktarda krediyi rahatça alması sağlanacak. Özellikle son dönemde artan nakit ihtiyaçları için emeklilerin nakit desteği arayışının artmasına yönelik Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 5 banka arka arkaya açıklamalarını yaptılar. İşte emeklilere özel cazip oranlar sunan o bankalar ve emekliye özel ihtiyaç kredisi kampanyaları
Garanti BBVA Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi
Garanti BBVA emeklilere özel ihtiyaç kredisi ile ihtiyaç sahibi emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Garanti Mobil veya internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunu yapanlar ayrıca şubelere de gitmek zorunda kalmadan emeklilere özel ihtiyaç kredisinden yararlanabilecek. %2,29'dan başlayan faiz oranları ve cazip ödeme planları ile emeklinin maaşına ek finansman desteğinden yararlanması sağlanıyor.
Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi
Emekliye özel fırsatlar denince akla ilk gelen Ziraat Bankası, Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile nakit sıkıntısı çekenlere ayrıcalıklı destekler sunuyor. Maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlara özel Tüketici Kredisi ile %1,55'ten başlayan faiz oranları ile kredi veren Ziraat, 36 ay vade seçeneği sayesinde de kolay bir geri ödeme fırsatı sağlamaktadır.