SGK emeklilik şartlarında yeni düzenlemeler: Hiç çalışmadan 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik müjdesi! 2.500 TL maaş...

Emekli olmak için aranan temel şartlar arasında yaş, prim ve sigortalılık süreleri dikkate alınmaktadır. Ancak SGK tarafından başlatılan birçok farklı uygulama ve isteğe bağlı sigorta seçenekleri ise çalışmadan da emekli olmanın önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyor. Hayatının bir bölümünde çalışmasına rağmen sonrasında ev hayatına dönen kadınları için eksik primlerini ödemelerine yönelik çeşitli uygulamalar sağlanmaya devam ediyor. SGK ilgili mevzuatlarında yapılan düzenlemeler sayesinde bu kişiler için de emeklilik fırsatlarından yararlanılması sağlanıyor. İşte ev hanımlarını da emekli edecek o fırsatlar