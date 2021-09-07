50 TL'ye aldı değeri 3.000.000 TL'ye çıktı! Torbanın içinden servet fışkırdı! Bir günde milyoner oldu! Diyarbakır'da filmlere mevzu olacak bir olay yaşandı. Kışın kullanmak için 50 TL'ye kömür alan Yakup Ermiş isminde bir vatandaş, kömür torbaların bir tanesinin içinde farklı bir cisim bulunduğunu keşfetti. Arkadaşının göktaşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi. Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı.