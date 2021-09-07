Herkesin cebinde var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak süper imkan! 1.000'lerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok!
Kart kullanımı pandemiyle birlikte fırladı. Herkes salgın nedeniyle pandemi başından bu yana alışverişlerini kartlarla temassız yoldan yapmaya başladı. Bu süreçte asgari tutar ödemelerinde de artış yaşandığı gözlemlendi. Özellikle son yıllarda sık sık kartla alışveriş yapan kişiler için önemli bir açıklama yapıldı. Günümüzde kredi kartı kullanan pek çok kişi yeni kararla ilgili detayları bilmiyor. Bu nedenle de binlerce banka müşterisi bu gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Aktarılan son bilgiye göre, kredi kartları ile 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme imkanı dikkat çekmeyi başardı.
Herkesin cebinde var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak süper imkan! 1.000'lerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok. Koronavirüs salgını nedeniyle sebebiyle yaklaşık 2 yıllık süreçte online ve kredi kartıyla artış yaşanıyor. Ancak çoğu kişi de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması mümkün olmuyor. Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Kredi kartı kullanan banka müşterileri son gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Bu fırsatta en önemli nokta faizsiz nakit kullanım olanağından dikkat çekiyor.
Kredi kartı kullanımı özellikle pandemi sürecinde online alışverişe olanak sağlaması, taksit imkanın bulunması gibi nedenlerle artış gösterdi.