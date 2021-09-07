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Haberler Ekonomi Herkesin cebinde var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak süper imkan! 1.000'lerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok!

Herkesin cebinde var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak süper imkan! 1.000'lerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok!

Kart kullanımı pandemiyle birlikte fırladı. Herkes salgın nedeniyle pandemi başından bu yana alışverişlerini kartlarla temassız yoldan yapmaya başladı. Bu süreçte asgari tutar ödemelerinde de artış yaşandığı gözlemlendi. Özellikle son yıllarda sık sık kartla alışveriş yapan kişiler için önemli bir açıklama yapıldı. Günümüzde kredi kartı kullanan pek çok kişi yeni kararla ilgili detayları bilmiyor. Bu nedenle de binlerce banka müşterisi bu gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Aktarılan son bilgiye göre, kredi kartları ile 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme imkanı dikkat çekmeyi başardı.

07.09.2021 17:53 - Son Güncelleme: 07.09.2021 17:53
Herkesin cebinde var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak süper imkan! 1.000’lerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok!

Herkesin cebinde var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak süper imkan! 1.000'lerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok. Koronavirüs salgını nedeniyle sebebiyle yaklaşık 2 yıllık süreçte online ve kredi kartıyla artış yaşanıyor. Ancak çoğu kişi de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması mümkün olmuyor. Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Kredi kartı kullanan banka müşterileri son gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Bu fırsatta en önemli nokta faizsiz nakit kullanım olanağından dikkat çekiyor.

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Herkesin cebinde var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak süper imkan! 1.000’lerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok!

FAİZSİZ PARA İMKANI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi kartları, işlem tarihinden sonra borcun ödenmesi için 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denildi.

Herkesin cebinde var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak süper imkan! 1.000’lerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok!

Kredi kartı olan herkes için geçerli. Faizsiz nakit para kullanabilirsiniz.

Herkesin cebinde var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak süper imkan! 1.000’lerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok!

Birçok müşteri haberdar olmadığı için bu haktan yararlanmıyor. Sıfır faiz imkanı ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Herkesin cebinde var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak süper imkan! 1.000’lerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok!

Kredi kartı kullanımı özellikle pandemi sürecinde online alışverişe olanak sağlaması, taksit imkanın bulunması gibi nedenlerle artış gösterdi.

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