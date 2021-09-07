Herkesin cebinde var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak süper imkan! 1.000'lerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok. Koronavirüs salgını nedeniyle sebebiyle yaklaşık 2 yıllık süreçte online ve kredi kartıyla artış yaşanıyor. Ancak çoğu kişi de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması mümkün olmuyor. Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Kredi kartı kullanan banka müşterileri son gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Bu fırsatta en önemli nokta faizsiz nakit kullanım olanağından dikkat çekiyor.