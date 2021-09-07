Bunu yapana bankalardan para yağacak! Birikimi olan katbekat kazanabilir! Bu kişilere anında toplu para ödemesi var. Mevduat hesapları son dönemde pek çok kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi oluyor. Banka hesaplarında birikmiş parası olanlar mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen birey sayısında artış yaşanmaya başladı. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek sunmaya başladı ve yarış giderek kızıştı.