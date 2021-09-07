Bunu yapana bankalardan para yağacak! Birikimi olan katbekat kazanabilir! Bu kişilere anında toplu para ödemesi var!
Risksiz para yatırma yöntemlerinden en popüleri de mevduat hesapları. Bankada hesapları olan vatandaşlar yıllardır yaptığı belli bir para birikimini altının yanında hesaplarına yatırarak paralarına değer kazandırıyor. Şüphesiz ki bu süreçte bankaların müşteri kazanmak için pek çok fırsatı oluyor. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar müşterilerinin dikkatini cezbedecek kampanyaları internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Son aylarda özellikle mevduat hesapları ve faizleri pek çok kişi tarafından mercek altına alındı. Mevduat hesabı olanlar yahut yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona gore şubelere gidecek ya da online talep oluşturacak.
07.09.2021 14:43
- Son Güncelleme: 07.09.2021 14:45
Bunu yapana bankalardan para yağacak! Birikimi olan katbekat kazanabilir! Bu kişilere anında toplu para ödemesi var. Mevduat hesapları son dönemde pek çok kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi oluyor. Banka hesaplarında birikmiş parası olanlar mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen birey sayısında artış yaşanmaya başladı. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek sunmaya başladı ve yarış giderek kızıştı.