%50 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT'liye 8.551 TL+ %70 intibak, Memura 13.094 TL MAAŞ! Temmuz 2023 MEVCUT- YENİ maaş tablosu! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
Emekli ve memurlar merakla yılın 2. artışı olan Temmuz zammını bekliyor. En düşük emekli maaşına yapılan 7.500 TL'lik iyileştirme ile %114'ün üstünde artış yaşandı. Bu gelişmelerin ardından emekli ve memurlara yapılacak Temmuz zammı için 3 aylık veri belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen temmuz zammı için de yeni hesaplar takvim.com.tr tarafından yapıldı. Peki, Temmuzda emekli memura kaç TL zam yapılacak? İşte hesaplamalar haberimizde!
05.04.2023 12:37 - Son Güncelleme: 05.04.2023 12:37
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN İLK HESAP
TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Bununla beraber emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için ilk hesap belirdi.
SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı
Memur enflasyon farkı hesabı
Memur ve memur emeklisi zammı
En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı