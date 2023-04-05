%50 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT’liye 8.551 TL+ %70 intibak, Memura 13.094 TL MAAŞ! Temmuz 2023 MEVCUT- YENİ maaş tablosu! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı için 3 aylık fark kesinleşti. Emekli maaşı ve memur maaşları zammı için de 6 aylık ilk hesap da ortaya çıktı. Her yıl 2 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için Ocak zammı refah payı ile birlikte yüzde 30 olarak hesaplara yansdı.