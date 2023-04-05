RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi %50 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT'liye 8.551 TL+ %70 intibak, Memura 13.094 TL MAAŞ! Temmuz 2023 MEVCUT- YENİ maaş tablosu! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

%50 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT'liye 8.551 TL+ %70 intibak, Memura 13.094 TL MAAŞ! Temmuz 2023 MEVCUT- YENİ maaş tablosu! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memurlar merakla yılın 2. artışı olan Temmuz zammını bekliyor. En düşük emekli maaşına yapılan 7.500 TL'lik iyileştirme ile %114'ün üstünde artış yaşandı. Bu gelişmelerin ardından emekli ve memurlara yapılacak Temmuz zammı için 3 aylık veri belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen temmuz zammı için de yeni hesaplar takvim.com.tr tarafından yapıldı. Peki, Temmuzda emekli memura kaç TL zam yapılacak? İşte hesaplamalar haberimizde!

takvim.com.tr
05.04.2023 12:37 - Son Güncelleme: 05.04.2023 12:37
%50 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT’liye 8.551 TL+ %70 intibak, Memura 13.094 TL MAAŞ! Temmuz 2023 MEVCUT- YENİ maaş tablosu! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Temmuz ayında yapılacak zam için yeni hesaplar gelmeye başladı. 3 verinin belli olmasıyla birlikte emekli maaşı ve memur maaşları zammı için de 6 aylık ipucu ortaya çıktı. Peki, Temmuzda emekli memurlar ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

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%50 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT’liye 8.551 TL+ %70 intibak, Memura 13.094 TL MAAŞ! Temmuz 2023 MEVCUT- YENİ maaş tablosu! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı için 3 aylık fark kesinleşti. Emekli maaşı ve memur maaşları zammı için de 6 aylık ilk hesap da ortaya çıktı. Her yıl 2 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için Ocak zammı refah payı ile birlikte yüzde 30 olarak hesaplara yansdı.

%50 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT’liye 8.551 TL+ %70 intibak, Memura 13.094 TL MAAŞ! Temmuz 2023 MEVCUT- YENİ maaş tablosu! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Bunun yanında en düşük emekli maaşı önce 5.500 TL, ardından yapılan düzenleme ile 7.500 TL oldu. Bayram ikramiyeleri de yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi. Emekli ve memur maaşları 2023 Temmuz döneminde yeniden artacak.

%50 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT’liye 8.551 TL+ %70 intibak, Memura 13.094 TL MAAŞ! Temmuz 2023 MEVCUT- YENİ maaş tablosu! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN İLK HESAP

TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Bununla beraber emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için ilk hesap belirdi.

%50 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT’liye 8.551 TL+ %70 intibak, Memura 13.094 TL MAAŞ! Temmuz 2023 MEVCUT- YENİ maaş tablosu! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı
Memur enflasyon farkı hesabı
Memur ve memur emeklisi zammı
En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı

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