RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Yarın A101'e Maxi Scooter geliyor! A101'de bu hafta neler var? 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! 30 günde teslim + 2 yıl garanti + 95 km/h!

Yarın A101'e Maxi Scooter geliyor! A101'de bu hafta neler var? 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! 30 günde teslim + 2 yıl garanti + 95 km/h!

A101'in bu haftaki indirimli ürünleri belli oldu. 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımlayan A101 marketlerinde bu hafta Maxi Scooter satılacak. 30 günde teslim, 2 yıl garanti seçeneği ve 95 km/h azami hız özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Maxi Scooter'ın fiyatı da açıklandı. İşte 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tam listesi ve Maxi Scooter hakkında tüm detaylar...

05.04.2023 11:47 - Son Güncelleme: 05.04.2023 11:47
Yarın A101’e Maxi Scooter geliyor! A101’de bu hafta neler var? 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! 30 günde teslim + 2 yıl garanti + 95 km/h!

A101'de bu hafta neler var sorusu 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yarın A101'e Maxi Scooter geliyor. Peki Maxi Scooter özellikleri neler, fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tam listesi ve Maxi Scooter hakkında merak edilenler...

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Yarın A101’e Maxi Scooter geliyor! A101’de bu hafta neler var? 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! 30 günde teslim + 2 yıl garanti + 95 km/h!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 6 NİSAN PERŞEMBE KATALOĞU

55'' Ultra HD Android TV 9.499,00 TL

Full Smart TV 7.499,00 TL

Cep Telefonu 3.299,00 TL

Akıllı Bileklik 119,00 TL

Yarın A101’e Maxi Scooter geliyor! A101’de bu hafta neler var? 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! 30 günde teslim + 2 yıl garanti + 95 km/h!

No-Frost Buzdolabı 8.199,00 TL

9 kg Çamaşır Makinesi 5.999,00 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899,00 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999,00 TL

Büro Tipi Buzdolabı 2.999,00 TL

Yarın A101’e Maxi Scooter geliyor! A101’de bu hafta neler var? 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! 30 günde teslim + 2 yıl garanti + 95 km/h!

Kedi Tırmalama Direği 119,95 TL

Otomatik Evcil Hayvan Su Çeşmesi 299,95 TL

Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı 399,95 TL

Evcil Hayvan Bakım Setti 249,00 TL

Işıklı Robot Aktiivte Kedi Oyuncağı 199,95 TL

Yarın A101’e Maxi Scooter geliyor! A101’de bu hafta neler var? 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! 30 günde teslim + 2 yıl garanti + 95 km/h!

Maxi Scooter 34.990,00 TL

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