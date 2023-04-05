Yarın A101'e Maxi Scooter geliyor! A101'de bu hafta neler var? 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! 30 günde teslim + 2 yıl garanti + 95 km/h!
A101'in bu haftaki indirimli ürünleri belli oldu. 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımlayan A101 marketlerinde bu hafta Maxi Scooter satılacak. 30 günde teslim, 2 yıl garanti seçeneği ve 95 km/h azami hız özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Maxi Scooter'ın fiyatı da açıklandı. İşte 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tam listesi ve Maxi Scooter hakkında tüm detaylar...
05.04.2023 11:47 - Son Güncelleme: 05.04.2023 11:47
A101'de bu hafta neler var sorusu 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yarın A101'e Maxi Scooter geliyor. Peki Maxi Scooter özellikleri neler, fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tam listesi ve Maxi Scooter hakkında merak edilenler...