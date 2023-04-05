Yarın A101’e Maxi Scooter geliyor! A101’de bu hafta neler var? 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! 30 günde teslim + 2 yıl garanti + 95 km/h!

A101'de bu hafta neler var sorusu 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yarın A101'e Maxi Scooter geliyor. Peki Maxi Scooter özellikleri neler, fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tam listesi ve Maxi Scooter hakkında merak edilenler...