Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Nisan ayı ZAMLI Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman zamlı yatacak? Sosyal yardım parası sorgulama ekranı!
Nisan ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sosyal yardımlar kapsamında ödenen Aile Destek ödemeleri her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Nisan ayında Ramazan Bayram'ının olmasından dolayı vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Bu noktada internet arama motorlarında ''Nisan ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman zamlı yatacak?'' sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve ödeme takvimi 2023!
06.04.2023 08:35 - Son Güncelleme: 06.04.2023 08:39
Sosyal yardım alan vatandaşlar Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken de sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi sorusu sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal yardımlara 2023 yılında zam geldi. Peki Aile Destek Paketine de zam yapıldı mı? Nisan ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman zamlı yatacak? İşte Sosyal yardım parası sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023!
Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.