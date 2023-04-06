Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Nisan ayı ZAMLI Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman zamlı yatacak? Sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

Sosyal yardım alan vatandaşlar Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken de sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi sorusu sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal yardımlara 2023 yılında zam geldi. Peki Aile Destek Paketine de zam yapıldı mı? Nisan ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman zamlı yatacak? İşte Sosyal yardım parası sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023!