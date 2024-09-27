5 yıllık vadede kart borcundan kurtulma fırsatı! Hangi faiz uygulanacak, kartlar kapanacak mı? İşte örnek hesaplama...

Son dönemde kredi kartı kullanımı rekor seviyelere gelmişti. Vatandaşlar kredi kartı borçlarının tamamını ödemek yerine asgari ödeme tutarını ödedikleri için de borçlarını kredilendirdiler. Ancak kullanım devam ettiğinden yüksek faizler sebebiyle borçlar katlandı. Bir kısım vatandaş kart borcunun asgarisini de ödeyemedi.

Kimi kart borçluları idari takibe kimileri de adli takibe uğradı. Bazı bankalar kart borçlarını kendi uygulamaları ile yapılandırmaya da başlamıştı. Ancak orada da yüksek faiz oranları dikkat çekiyordu.