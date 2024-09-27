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5 yıllık vadede kart borcundan kurtulma fırsatı! Hangi faiz uygulanacak, kartlar kapanacak mı? İşte örnek hesaplama...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bir süredir üzerinde çalışılan yapılandırma uygulamasını açıkladı. 60 aylık vadeye kadar borçlar yeniden yapılandırılabilecek. Kart faizlerinden daha düşük oran kullanılacak. Üstelik kartlar kapatılmayacak. 100 bin lira borcu olan bir tüketici en fazla 3 bin 698 TL taksitle borcunu kapatacak. İşte 13 soruda yeni uygulama.

FARUK ERDEM takvim.com.tr FARUK ERDEM
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 16:09 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 16:32
5 yıllık vadede kart borcundan kurtulma fırsatı! Hangi faiz uygulanacak, kartlar kapanacak mı? İşte örnek hesaplama...

Son dönemde kredi kartı kullanımı rekor seviyelere gelmişti. Vatandaşlar kredi kartı borçlarının tamamını ödemek yerine asgari ödeme tutarını ödedikleri için de borçlarını kredilendirdiler. Ancak kullanım devam ettiğinden yüksek faizler sebebiyle borçlar katlandı. Bir kısım vatandaş kart borcunun asgarisini de ödeyemedi.

5 yıllık vadede kart borcundan kurtulma fırsatı! Hangi faiz uygulanacak, kartlar kapanacak mı? İşte örnek hesaplama...

Kimi kart borçluları idari takibe kimileri de adli takibe uğradı. Bazı bankalar kart borçlarını kendi uygulamaları ile yapılandırmaya da başlamıştı. Ancak orada da yüksek faiz oranları dikkat çekiyordu.

5 yıllık vadede kart borcundan kurtulma fırsatı! Hangi faiz uygulanacak, kartlar kapanacak mı? İşte örnek hesaplama...

BBDK YENİ YAPILANDIRMA UYGULAMASINI DUYURDU

Tüm bu borç yükünü ortadan kaldırmak bankaların da alacaklarını tahsil etmelerini kolaylaştırmak için BDDK bir tebliğ ile yeni bir yapılandırma uygulamasını duyurdu. Peki yapılandırma nasıl uygulanacak, Kimler yararlanacak? İşte soruların cevapları…

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