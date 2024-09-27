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2. el araç alıp satacaklar dikkat! Resmen başladı: İşte 10 soruda yeni sistem!

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından hayata geçirilen "Güvenli Ödeme Sistemi," bugünden itibaren ikinci el motorlu taşıt alım satımlarında zorunlu hale getirildi. Bu sistem, özellikle otomobil satışlarında yaşanan nakit taşıma riski, sahte para kullanımı ve ödeme yapılmaması gibi riskleri ortadan kaldırarak daha güvenli bir alışveriş ortamı sunacak. İşte 10 soruda yeni sistem...

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 10:23
2. el araç alıp satacaklar dikkat! Resmen başladı: İşte 10 soruda yeni sistem!

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından hayata geçirilen "Güvenli Ödeme Sistemi," bugünden itibaren 2. el motorlu araç alım satımlarında zorunlu hale getirildi.

2. el araç alıp satacaklar dikkat! Resmen başladı: İşte 10 soruda yeni sistem!

SİSTEM HERKEZ İÇİN ZORUNLU

Daha önce sadece oto galeriler gibi ticari işletmeler için geçerli olan Güvenli Ödeme Sistemi, bugünden itibaren tüm alıcı ve satıcılar için zorunlu hale geldi. Bu sistemle ikinci el araç piyasasında, ödeme nedeniyle alıcı ve satıcı arasında yaşanan anlaşmazlıkların son bulması bekleniyor.

2. el araç alıp satacaklar dikkat! Resmen başladı: İşte 10 soruda yeni sistem!

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Sistemde, satıcı güvenli ödeme sürecini başlatarak işlemi başlatıyor. Ardından alıcı, notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatırıyor. Satış işlemi onaylandığında ise para, güvenli hesapta bekletildikten sonra satıcının hesabına aktarılıyor. Bu süreç, hem alıcı hem de satıcı açısından daha güvenli bir ödeme süreci sağlamış oluyor.

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