2. el araç alıp satacaklar dikkat! Resmen başladı: İşte 10 soruda yeni sistem!

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından hayata geçirilen "Güvenli Ödeme Sistemi," bugünden itibaren 2. el motorlu araç alım satımlarında zorunlu hale getirildi.

SİSTEM HERKEZ İÇİN ZORUNLU Daha önce sadece oto galeriler gibi ticari işletmeler için geçerli olan Güvenli Ödeme Sistemi, bugünden itibaren tüm alıcı ve satıcılar için zorunlu hale geldi. Bu sistemle ikinci el araç piyasasında, ödeme nedeniyle alıcı ve satıcı arasında yaşanan anlaşmazlıkların son bulması bekleniyor.