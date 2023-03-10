5 yıl şartına uyana 13.099 TL'ye kadar para yardımı! SGK'dan onayı aldığınız an 12 ay boyunca ödeniyor!

5 yıl şartına uyana 13.099 TL'ye kadar para yardımı! SGK'dan onayı aldığınız an yılın 12 ayı boyunca ödeniyor. SGK'nın vatandaşlara sunduğu ödemelerden birisi de dul ve yetim aylığıdır. SGK tarafından sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda ailesine maaş bağlanıyor. Hak sahipleri arasında eşi ve çocuklarının yanında annesi ve babası da var. Ancak maaş bağlanması için bazı şartlara uyulması gerekiyor. Dul ve yetim aylığı hakkında daha detaylı bilgi almak için SGK'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya SGK müdürlüklerine başvurabilirsiniz.