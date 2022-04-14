📢5 yıl içinde başvurmayanın hakkı yanıyor! 📌Aylık gelirin 24 katı kadar ödeme alınabiliyor! 🔔 SGK'ya başvuru yapanlar aylık ya da toplu para alabilir!
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınacak ödemeler yakından takip ediliyor ve şartları taşıyan kişilerin başvurularını tamamlaması gerekiyor. 5 yıl içinde başvurmayanın hakkı yanıyor, tam tersi durumda ise aylık gelirin 24 katı kadar ödeme alınabiliyor. Evlenme ödeneği, bir diğer adıyla çeyiz parası SGK'ya başvuru yapanlar tarafından aylık ya da toplu olarak alınabiliyor. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, ölüm aylığı, iş göremezlik geliri alabilmek için de yazılı olarak başvuru yapmak şart. İşte konuya dair tüm ayrıntılar!
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı, ölüm aylığı, iş göremezlik, evlenme ödeneği gibi destekleri alabilmek mümkün ve bunun için belli başlı şartların taşınıyor olması sonrasında SGK'ya yazılı başvuru yapmak gerekiyor. Gelir ve aylıkların beş yıl içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğruyor ve hak düşüyor. Dolayısıyla bu noktaya dikkat etmek ve belirtilen süreler içerisinde başvuruların tamamlanması oldukça önemli. Evlenme ödeneği ile aylık gelirin 24 katı kadar ödeme alınabiliyor. İşte detaylar!
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 97. maddesi uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) iş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların yazılı olarak talep edilmesi gerekir.
SGK, yazılı talep olmadıkça kendiliğinden gelir veya aylık bağlamaz. Bu tür gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğrar.
Ölen sigortalıların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilir ama beş yıl içinde talep edilmediği takdirde hak düşer. Benzer şekilde, yetim aylığı almakta olan kız çocuklarına evlenmeleri halinde, aylık veya gelirinin 24 katı tutarı kadar evlenme ödeneği (halk arasında çeyiz parası olarak da adlandırılır) ödenir. Evlenme ödeneğinin beş yıl içinde talep edilmemesi halinde hak düşer.