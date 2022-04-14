📢5 yıl içinde başvurmayanın hakkı yanıyor! 📌Aylık gelirin 24 katı kadar ödeme alınabiliyor! 🔔 SGK’ya başvuru yapanlar aylık ya da toplu para alabilir!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı, ölüm aylığı, iş göremezlik, evlenme ödeneği gibi destekleri alabilmek mümkün ve bunun için belli başlı şartların taşınıyor olması sonrasında SGK'ya yazılı başvuru yapmak gerekiyor. Gelir ve aylıkların beş yıl içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğruyor ve hak düşüyor. Dolayısıyla bu noktaya dikkat etmek ve belirtilen süreler içerisinde başvuruların tamamlanması oldukça önemli. Evlenme ödeneği ile aylık gelirin 24 katı kadar ödeme alınabiliyor. İşte detaylar!