İkinci elde en çok satan marka ve modeller belli oldu! Araç alacaklar dikkat
Sahibinden ikinci el araçlarda geçen ay en çok satılan otomobil markaları belli oldu. İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre Türkiye'de geçen ay en çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen, Renault ve Fiat oldu. Model olarak ise en çok Clio tercih edildi. İşte en çok tercih edilen ikinci el otomobil marka ve modelleri...
Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olmaya devam ederken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo satıldı.
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 148 bin 345 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. Şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 29 artış olurken, geçen yılın mart ayına kıyasla satışlarda yüzde 19, son 3 yılın ortalamasına bakıldığında da yüzde 11 düşüş kaydedildi.
EN ÇOK SATILAN 10 MARKA
Mart ayında 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 19 bin 683 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 19 bin 229 adetle Renault ve 17 bin 526 adetle Fiat izledi.
Satış sıralamasında 14 bin 499 satışla Ford, 7 bin 483 ile Opel, 7 bin 428 adetle BMW, 7 bin 342 satışla Peugeot, 7 bin 103 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 44 adetle Hyundai ve 5 bin 997 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.
Geçen ay 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 76'sını ilk 10 marka gerçekleştirdi.
CLİO MARTTA DA İLK SIRAYI KORUDU
Mart ayında 2. el online binek araç pazarında toplam 120 bin 314 satış gerçekleşti.
Renault Clio 5 bin 792 adetle mart ayında da en çok satılan model oldu. Bunu 5 bin 684 adetle VW Passat, 5 bin 585 adetle Fiat Egea, 5 bin 34 adetle Renault Megane, 4 bin 67 adetle Toyota Corolla, 4 bin 31 adetle Ford Focus, 3 bin 52 adetle Honda Civic, 3 bin 39 adetle Opel Astra, 2 bin 826 adetle VW Polo ve 2 bin 810 adetle de Renault Symbol takip etti.
Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34,8'ini oluşturdu.