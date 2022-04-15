48 ay vade 3.199,46 TL taksitle alın! Hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç alımlarına, günlük 106 TL'lik taksitle destek!
Hem ekonomi piyasalarında hem de başka alanlarda kaydedilen olumsuz gelişmelerden dolayı çoğalan araba fiyatları, yeni dönemde kendi aracına sahip olmak isteyen kişileri hayal kırıklığına uğramalarına sebep oldu. Bu noktada döneme giren kamu bankası Vakıfbank, alakalı şartları gerçekleştiren bütün müşterilerine hem sıfır kilometre otomobil alımlarında hem de ikinci el otomobil alımlarında destek olacağını açıkladı
Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra bir de çip krizinin ortaya çıkması, araç fiyatlarını direkt olarak yükseltti. Bu noktada, kendi aracının sahibi olabilmek için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara, devlet desteği geldi. Vakıfbank, yeni dönem şartlarına göre düzenlemiş olduğu taşıt kredisinin detaylarını paylaştı.
Vakıfbank Taşıt Kredisi Kampanyası 2022
Kamu bankası Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan taşıt kredisi kampanyasının ayrıntıları paylaşıldı. Banka hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç alımları için destek vereceği azami tutarları şu şekilde belirledi:
Vakıfbank, söz konusu taşıt kredisi için azami vade sayısının, çekilecek olan kredi tutarına göre belirlendiğini bildirdi. Buna göre aracın satış değerine göre belirlenen azami vade sayıları şu şekilde duyuruldu:
- Satış değeri 400 bin TL'ye kadar olan araçların: 48 ay
- Satış değeri 400 bin TL'den 800 bin TL'ye kadar olan araçların: 36 ay