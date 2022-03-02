5 yıl erken emeklilik mümkün! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Bu mesleklerde 20 yıl çalışanlar 25 yıllık emekli ikramiyesini kapıyor!

Erken emeklilik her çalışanın hayalidir ve buna ulaşabilmek için belli başlı şartların sağlanmış olması gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK), görevli personel her yıl hizmet süresine ek olarak 90 gün yıpranma hakkını elde ediyor. Ayrıca 20 yıl çalışanlar 25 yıllık emekli ikramiyesini kapıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ve detayların yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandığı 5 yıl erken emeklilik ve ikramiye detaylarını haberimizde derledik.