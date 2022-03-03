Günde 3-4 saatinizi ayırmanız yeterli! Evde oturduğunuz yerde 6 bin TL’ye yakın para kazanabilirsiniz! İŞKUR evde paketleme işi başvuru şartları…

Ek iş yapmak isteyen ya da işsiz olan binlerce kişi evde çok fazla zaman ayırmadan para kazanmak istiyor. Milyonlarca kişiyi istihdam eden İŞKUR evde paketleme işi ile yoğun ilgi görüyor ve detaylar merak konusu oluyor. Evden çıkmadan oturduğunuz yerden 6 bin TL'ye yakın para kazanmanız mümkün oluyor. Hem keyifli iş yaparak hem de çalıştığınız saatlere göre maaş alarak bütçenize katkı sağlıyorsunuz. Özellikle ev hanımları ve öğrenciler için güzel fırsat sağlayan evde paketleme işi için günde 3-4 saatinizi ayırmanız yeterli oluyor. İŞKUR evde paketleme işi başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların nasıl ve nereden yapıldığına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.