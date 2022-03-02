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Haberler Ekonomi Sahibinden ikinci el ve sıfır araç piyasasında kredi dopingi! Taşıt kredilerinde vade sayısı artınca...

Sahibinden ikinci el ve sıfır araç piyasasında kredi dopingi! Taşıt kredilerinde vade sayısı artınca...

Koronavirüs nedeniyle bir anda yükselen taşıt fiyatları araba sahibi olmak isteyenleri kara kara düşündürüyordu. Durgun olan piyasalar taşıt kredilerinde vade sayısının artırılması ile birlikte canlandı. Sahibinden ikinci el veya sıfır araba almak isteyenler taşıt kredisi vadelerindeki artışla birlikte oto galerilere akın etti.

02.03.2022 14:28 - Son Güncelleme: 02.03.2022 14:28
Sahibinden ikinci el ve sıfır araç piyasasında kredi dopingi! Taşıt kredilerinde vade sayısı artınca...

Taşıt kredilerinde vade sayısının artırılmasının ardından ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlilik başladı. İkinci el araç fiyatlarında düşüşlerin olduğunu belirten oto galericiler, yaz döneminde hareketliliğin daha da artacağını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sahibinden ikinci el ve sıfır araç piyasasında kredi dopingi! Taşıt kredilerinde vade sayısı artınca...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), taşıt kredisi limitinin artırıldığını duyurmuştu. Bu kapsamda, taşıt kredi limitleri ve vade sayısı da arttırılmıştı.

Sahibinden ikinci el ve sıfır araç piyasasında kredi dopingi! Taşıt kredilerinde vade sayısı artınca...

Taşıt kredilerinde vade sayısının artırılmasının ardından ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlenme başladı. Oto galericiler, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki hareketliliğin artacağını söyledi.

Sahibinden ikinci el ve sıfır araç piyasasında kredi dopingi! Taşıt kredilerinde vade sayısı artınca...

"ARAÇ TİCARETİNİN ÇOK HIZLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Yaz tatili dönemine gidildikçe araç satışlarının hızlanacağını kaydeden TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Aylık araç satışının, aracın tercih edilme durumuna bağlı oluyor. Özellikle otomatik vites araçların en uzun durma süresi 1 hafta veya 10 gün. Çünkü genelde insanlar o araçları okulda okuyan çocuklarına ya da eşlerine alıyorlar. En az elimizde 2-3 ay duran araçlarımız oluyor.

Sahibinden ikinci el ve sıfır araç piyasasında kredi dopingi! Taşıt kredilerinde vade sayısı artınca...

20 Aralık'tan önce esnaf arkadaşlarımızın almış olduğu araçlar hala ellerinde. Aylık satışımız en fazla 4 veya 5 oluyor. Şu anda satışların az olmasından dolayı 20 Aralık'tan önce aldığımız araçların çoğu elimizde duruyor.

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