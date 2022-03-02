Sahibinden ikinci el ve sıfır araç piyasasında kredi dopingi! Taşıt kredilerinde vade sayısı artınca...
Koronavirüs nedeniyle bir anda yükselen taşıt fiyatları araba sahibi olmak isteyenleri kara kara düşündürüyordu. Durgun olan piyasalar taşıt kredilerinde vade sayısının artırılması ile birlikte canlandı. Sahibinden ikinci el veya sıfır araba almak isteyenler taşıt kredisi vadelerindeki artışla birlikte oto galerilere akın etti.
02.03.2022 14:28 - Son Güncelleme: 02.03.2022 14:28
"ARAÇ TİCARETİNİN ÇOK HIZLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Yaz tatili dönemine gidildikçe araç satışlarının hızlanacağını kaydeden TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Aylık araç satışının, aracın tercih edilme durumuna bağlı oluyor. Özellikle otomatik vites araçların en uzun durma süresi 1 hafta veya 10 gün. Çünkü genelde insanlar o araçları okulda okuyan çocuklarına ya da eşlerine alıyorlar. En az elimizde 2-3 ay duran araçlarımız oluyor.