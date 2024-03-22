5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?

Promosyonda yeni dönemin kapısı açıldı. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği promosyon tutarlarında artış hayata geçirildi. Önce kamu bankalarının promosyonları yükseltildi. En düşük tutarda yüzde 166.7, en yüksek tutarda yüzde 140 artış yapıldı. Sıra özel bankalara geldi. Peki özel bankalar da tutarı artıracak mı? Emekliler promosyonlarını nasıl güncelleyecek? Ödeme hesabı nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetimin yararlanabildiği banka promosyonlarında yeni perde açıldı. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği promosyon tutarlarında güncelleme hayata geçti.
Kamu bankalarının aylığa göre 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira aralığına çıkarıldı.