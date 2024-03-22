SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?

Promosyonda yeni dönemin kapısı açıldı. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği promosyon tutarlarında artış hayata geçirildi. Önce kamu bankalarının promosyonları yükseltildi. En düşük tutarda yüzde 166.7, en yüksek tutarda yüzde 140 artış yapıldı. Sıra özel bankalara geldi. Peki özel bankalar da tutarı artıracak mı? Emekliler promosyonlarını nasıl güncelleyecek? Ödeme hesabı nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 12:14 Güncelleme 22 Mart 2024, 14:03
5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı? 1

Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetimin yararlanabildiği banka promosyonlarında yeni perde açıldı. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği promosyon tutarlarında güncelleme hayata geçti.

5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı? 2
Emekliye promosyon müjdesi! Yeni rakamlardan nasıl yararlanılacak?

Kamu bankalarının aylığa göre 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira aralığına çıkarıldı.

5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı? 3

Buna göre, en son Kasım 2022'de güncellenen promosyonda alınan yeni kararla kamu bankalarının en düşük promosyon tutarında yüzde 166.7, en yüksek promosyon tutarında yüzde 140 artış gerçekleştirildi.

SON DAKİKA