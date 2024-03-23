15.9 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam! 2'li müjdeyle yüzler gülecek! %22-24 artış sonrası maaşlar...

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Emeklilerin merakla beklediği bir diğer konu Temmuz ayında yapılacak zam oranı oldu. İlk altı aylık enflasyonun yansıtılacağı bu zam, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış anlamına geliyor. Ocak ayında yüzde 6.70, Şubat ayında ise yüzde 4.53 olarak gerçekleşen enflasyon ilk iki ay için yüzde 11.54'lük bir artış sağladı. Geriye kalan dört aylık enflasyon verileri zam oranının belirlenmesinde kritik öneme sahip olacak.