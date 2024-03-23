15.9 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam! 2'li müjdeyle yüzler gülecek! %22-24 artış sonrası maaşlar...

Emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranı hakkında ipuçları Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Anket sonuçlarına göre, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında beklenen enflasyon oranları sırasıyla yüzde 3.43, yüzde 3.42 ve yüzde 2.82 olarak tahmin ediliyor. Bu tahminler gerçekleşirse 2024'ün ilk beş ayındaki enflasyon yüzde 22.67'ye ulaşacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına bu oranda bir zam yansıtılacak.
Emeklilerin merakla beklediği bir diğer konu Temmuz ayında yapılacak zam oranı oldu. İlk altı aylık enflasyonun yansıtılacağı bu zam, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış anlamına geliyor. Ocak ayında yüzde 6.70, Şubat ayında ise yüzde 4.53 olarak gerçekleşen enflasyon ilk iki ay için yüzde 11.54'lük bir artış sağladı. Geriye kalan dört aylık enflasyon verileri zam oranının belirlenmesinde kritik öneme sahip olacak.
İŞTE İKİ FORMÜLLÜ HESAPLAMAYA GÖRE MAAŞLAR
Mevcut Maaş: 10.000,00
% 22.67 Zamla: 12.267,00
% 24 Zamla: 12.400,00
Mevcut Maaş: 10.100,00
% 22.67 Zamla: 12.389,67
% 24 Zamla: 12.524,00
Mevcut Maaş: 10.200,00
% 22.67 Zamla: 12.512,34
% 24 Zamla: 12.648,00
Mevcut Maaş: 10.300,00
% 22.67 Zamla: 12.635,01
% 24 Zamla: 12.772,00