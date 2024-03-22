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EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MÜJDESİ! Açıklama geldi; Kök maaş ile taban maaş eşitleniyor! 10.150, 10.250, 10.500, 11.250 TL aylık alanlar...

2024, Başkan Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" olarak ilan edildi, bu hamle ile emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik önemli adımların atılacağına işaret ediyor. Parti yetkilileri ve Ankara kulislerinden sızan haberler, emeklilik sistemine dair radikal değişikliklerin ve maddi desteklerin müjdesini veriyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yapmış olduğu son açıklamasında seyyanen zam ve taban kök maaş eşitleme formüllerinden bahsetti. İşte konuya dair merak edilenler ve kulis bilgileri haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 10:15 Güncelleme 22 Mart 2024, 11:49
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MÜJDESİ! Açıklama geldi; Kök maaş ile taban maaş eşitleniyor! 10.150, 10.250, 10.500, 11.250 TL aylık alanlar... 1

Kök maaş ve taban maaş arasındaki ayrım, emekliler arasında gelir adaletsizliğine neden olan önemli faktörlerden biri. Yapılacak düzenleme ile bu ayrımın ortadan kalkması ve tüm emeklilerin maaşlarının taban maaş üzerinden hesaplanması planlanıyor. Bu sayede, düşük maaş alan emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış sağlanacak ve emeklilik maaşları arasındaki adaletsizlikler giderilecek.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MÜJDESİ! Açıklama geldi; Kök maaş ile taban maaş eşitleniyor! 10.150, 10.250, 10.500, 11.250 TL aylık alanlar... 2

KÖK MAAŞ VE TABAN MAAŞ DÜZENLEMESİ

Öncelikle, kök maaş ve taban maaş konularında yapılacak düzenlemeler emeklilerin gelir seviyelerini doğrudan etkileyecek. Hali hazırda, taban maaş 10.000 TL olarak belirlenmiş durumda ve bu, yaklaşık 5,6 milyon emeklinin maaşının bu seviyeye çekilmesini sağladı. Ancak, kök maaşın düşük kalması nedeniyle, bu emeklilerin gelecekteki zam oranları kök maaş üzerinden hesaplanacak, bu da onların alım gücünde beklenen artışı sınırlayabilir. Yapılacak düzenleme ile kök maaş ve taban maaş ayrımının kaldırılması ve tüm emeklilerin taban maaş üzerinden zamlarının hesaplanması planlanıyor. Bu, özellikle düşük gelirli emekliler açısından önemli bir iyileşme olacak.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MÜJDESİ! Açıklama geldi; Kök maaş ile taban maaş eşitleniyor! 10.150, 10.250, 10.500, 11.250 TL aylık alanlar... 3
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MÜJDESİ!

Çalışma Süresine Göre Maaş Ayarlaması

Yeni düzenleme, emeklilik maaşlarının belirlenmesinde çalışma süresi ve prim gün sayısını daha etkili kılmayı amaçlıyor. Bu sistem ile uzun yıllar çalışıp daha fazla prim ödeyen bireylerin, emeklilik maaşlarının daha yüksek olması sağlanacak. Bu değişiklik, çalışma hayatını teşvik ederken, emeklilik maaşlarında daha adil bir dağılımı hedefliyor.

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