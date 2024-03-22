EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MÜJDESİ! Açıklama geldi; Kök maaş ile taban maaş eşitleniyor! 10.150, 10.250, 10.500, 11.250 TL aylık alanlar...

1 Kök maaş ve taban maaş arasındaki ayrım, emekliler arasında gelir adaletsizliğine neden olan önemli faktörlerden biri. Yapılacak düzenleme ile bu ayrımın ortadan kalkması ve tüm emeklilerin maaşlarının taban maaş üzerinden hesaplanması planlanıyor. Bu sayede, düşük maaş alan emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış sağlanacak ve emeklilik maaşları arasındaki adaletsizlikler giderilecek.

2 KÖK MAAŞ VE TABAN MAAŞ DÜZENLEMESİ



Öncelikle, kök maaş ve taban maaş konularında yapılacak düzenlemeler emeklilerin gelir seviyelerini doğrudan etkileyecek. Hali hazırda, taban maaş 10.000 TL olarak belirlenmiş durumda ve bu, yaklaşık 5,6 milyon emeklinin maaşının bu seviyeye çekilmesini sağladı. Ancak, kök maaşın düşük kalması nedeniyle, bu emeklilerin gelecekteki zam oranları kök maaş üzerinden hesaplanacak, bu da onların alım gücünde beklenen artışı sınırlayabilir. Yapılacak düzenleme ile kök maaş ve taban maaş ayrımının kaldırılması ve tüm emeklilerin taban maaş üzerinden zamlarının hesaplanması planlanıyor. Bu, özellikle düşük gelirli emekliler açısından önemli bir iyileşme olacak.