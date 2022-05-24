Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 5 şarta taşıyana maaş bağlanıyor! İŞKUR TYP ile işçi alımı müjdesi! 81 ilden başvuru kabul ediliyor! Temmuz zammıyla dolgun maaş! O mesleklerde...

5 şarta taşıyana maaş bağlanıyor! İŞKUR TYP ile işçi alımı müjdesi! 81 ilden başvuru kabul ediliyor! Temmuz zammıyla dolgun maaş! O mesleklerde...

İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında belirli dönemlerde çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması, Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, Park düzenlemeleri ve daha bir çok iş kollarına işçi alımı yapıyor. 2022 yılı içinde 81 ilden başvuru alınacak. 5 şartı taşıyanlara TYP ile asgari ücret düzeyinde ödeme yapılacak. İşte detaylar...

24.05.2022 13:55 - Son Güncelleme: 24.05.2022 13:56
5 şarta taşıyana ödeme yapılacak! İŞKUR TYP ile işçi alımı müjdesi! 81 ilden başvuru kabul ediliyor! Temmuz zammıyla dolgun maaş! O mesleklerde...

İş arayanlar TYP ile İŞKUR üzerinden işe alınacak. Temmuz zammıyla dolgun maaş! Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapıldığı bilinmekle birlikte Temmuz'da asgari ücrete zam geldiği taktirde TYP maaaşları da yükselecek. İstanbul başta olmak üzere tüm illerde başvuru ekranı açılıyor. Binlerce kişi işe yerleştiriliyor. Şartlar ise makul düzeyde. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olan başvuru yapabiliyor. İşte TYP şartlarının tümü ve alım yapılacak kadrolar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
5 şarta taşıyana ödeme yapılacak! İŞKUR TYP ile işçi alımı müjdesi! 81 ilden başvuru kabul ediliyor! Temmuz zammıyla dolgun maaş! O mesleklerde...

Her dönem iş ilanı yayımlayan İŞKUR'a özellikle TYP döneminde yoğun ilgi oluyor. Vatandaşlar TYP uygulaması ile çalışma fırsatı buluyor. Uygulamanın en büyük faydası ile 81 ili kapsıyor olması. Herhangi bir geliri olmayanlar, iş arayanlar, öğrenciliği bitenler TYP ile işlere yerleştiriliyor.

5 şarta taşıyana ödeme yapılacak! İŞKUR TYP ile işçi alımı müjdesi! 81 ilden başvuru kabul ediliyor! Temmuz zammıyla dolgun maaş! O mesleklerde...

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

5 şarta taşıyana ödeme yapılacak! İŞKUR TYP ile işçi alımı müjdesi! 81 ilden başvuru kabul ediliyor! Temmuz zammıyla dolgun maaş! O mesleklerde...

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

5 şarta taşıyana ödeme yapılacak! İŞKUR TYP ile işçi alımı müjdesi! 81 ilden başvuru kabul ediliyor! Temmuz zammıyla dolgun maaş! O mesleklerde...

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

SON DAKİKA