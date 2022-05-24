5 şarta taşıyana maaş bağlanıyor! İŞKUR TYP ile işçi alımı müjdesi! 81 ilden başvuru kabul ediliyor! Temmuz zammıyla dolgun maaş! O mesleklerde...
İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında belirli dönemlerde çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması, Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, Park düzenlemeleri ve daha bir çok iş kollarına işçi alımı yapıyor. 2022 yılı içinde 81 ilden başvuru alınacak. 5 şartı taşıyanlara TYP ile asgari ücret düzeyinde ödeme yapılacak. İşte detaylar...
İş arayanlar TYP ile İŞKUR üzerinden işe alınacak. Temmuz zammıyla dolgun maaş! Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapıldığı bilinmekle birlikte Temmuz'da asgari ücrete zam geldiği taktirde TYP maaaşları da yükselecek. İstanbul başta olmak üzere tüm illerde başvuru ekranı açılıyor. Binlerce kişi işe yerleştiriliyor. Şartlar ise makul düzeyde. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olan başvuru yapabiliyor. İşte TYP şartlarının tümü ve alım yapılacak kadrolar...
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.