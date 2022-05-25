Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! 14 bin 973 TL tazminat alabilirsiniz! Temmuz'da miktar artacak, şartları taşıyanların başvuruları...
Milyonlarca çalışanın gündeminde kıdem tazmınatı yer alıyor ve bu haktan yararlanmak isteyenler şartların neler olduğunu araştırmasının yanı sıra ne kadar bir ödeme alabileceğini merak ediyor. 14 bin 973 TL tazminat alabilirsiniz ve Temmuz'da miktar artacak, şartları taşıyanların başvuruları kabul edilecek. Kıdem tazmınatı alınabilecek durumlar ve ne kadar ücret alınabileceğine dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı konusu ekonomi gündeminden düşmüyor ve detaylar sıklıkla araştırılıyor. Kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılan ve o işyerinde en az bir yıllık çalışması bulunanlar bu haktan yararlanabiliyor. 14 bin 973 TL tazminat alabilmek mümkün, Temmuz'da miktar artacak, şartları taşıyanların başvuruları yapabilecek. Kimlerin bu haktan yararlanabileceğini öğrenmek isteyenler sorgulamalarını arttırdı. Kıdem tazminatı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Çalışanların en önemli güvencesi kıdem tazminatı. Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar, işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatına hak kazanıyor.
Ayrıca emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatı alabiliyor.Kıdem tazminatı hesabı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. İşyeri, iş ortamı sağlını bozan çalışanlar raporla birlikte kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir.
Çalışılan süre ile bu ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor.Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.
TEMMUZ'DA ARTACAK
Kıdem tazminatında son brüt ücret dikkate alınsa da bunun bir 'üst sınırı' yani 'tavanı' bulunuyor.