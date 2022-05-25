Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! 14 bin 973 TL tazminat alabilirsiniz! Temmuz’da miktar artacak, şartları taşıyanların başvuruları...

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı konusu ekonomi gündeminden düşmüyor ve detaylar sıklıkla araştırılıyor. Kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılan ve o işyerinde en az bir yıllık çalışması bulunanlar bu haktan yararlanabiliyor. 14 bin 973 TL tazminat alabilmek mümkün, Temmuz'da miktar artacak, şartları taşıyanların başvuruları yapabilecek. Kimlerin bu haktan yararlanabileceğini öğrenmek isteyenler sorgulamalarını arttırdı. Kıdem tazminatı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.