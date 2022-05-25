Milimetrik hesap yapıldı! Gelirlere işte böyle yansıyacak! Meslek meslek tablo: 6 bin 861 lira... 3600 ek göstergede emekli aylığı ve ikramiyeye jest!

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM! Ek gösterge bekleyenler son dakika gelişmeleri de yakından takip ediyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin bu ay sonuna kadar tamamlanıp Meclis'e sunulması bekleniyor. Ek göstergenin en çok etki edeceği artışlar emekli maaşlarında ve ikramiyelerde yaşanacak. 3600 ek gösterge düzenlemesini bekleyen milyonlarca çalışan için yeni maaşlar ve ikramiyeler hesaplandı. Buna göre o meslek gruplarında bulunan vatandaşların emekli aylıkları 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. İşte son dakika 3600 ek göstergede gelinen aşama ve yeni gelişmeler...