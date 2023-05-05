5 Mayıs 2023 Kamu işçisi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 700 bin işçiye %45 zam gelecek mi? KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA!
700 bin işçinin maaş zammı hakkında aramalar hız kazandı. Hükümetin kamu işçisine yeni teklifi için gözler 5 Mayıs'a çevrilmişti. Peki, 4D, Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023? 700 bin işçiye %45 zam gelecek mi? İşte detaylar...
Kamu işçisi için son gelişmeler yakından takip ediliyor. 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri için son viraja girildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı ile ilgili 5 Mayıs'ı işaret etti. Bilgin açıklamasında, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız." ifadelerine yer verdi. Peki, 5 Mayıs 2023 Kamu işçisi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 700 bin işçiye %45 zam gelecek mi? Kamu Çerçeve Protokolü son durum ne? İşte detaylar...
700 bin kamu işçisinin merakla beklediği haber geldi. Hükümetin yeni kamu işçisi zam teklifi için tarih belli oldu. Bakan Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikalı işletmelere verilen Beyaz Bayrak Ödülleri için bir otelde düzenlenen törene katılırken, Toplu İş Sözleşmesi için önemli açıklamalar yaptı.
KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN BAKAN BİLGİN'DEN YENİ TEKLİF SİNYALİ
700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de değinen Bilgin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız." bilgisini verdi.
BAKAN BİLGİN SONRASI HAK-İŞ'TEN GELDİ
Toplu sözleşme hakkında Bakan Bilgin'in ardından Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan açıklama geldi. Arslan, "Sayın Bakan ile görüştüm, bu hafta içerisinde, olmazsa seçim öncesinde mutlaka 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesini de imzalayacağız" ifadelerini kullandı.