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Emekliye kademeli zam! Enflasyon artışı ne kadar olacak? Yüzde 21.12 hesaplaması, refah payı ve EYT'liler...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı enflasyon tahminlerine göre yüzde 21.12 olarak hesaplanırken, çıkacak orana bir refah payı ilave edilecek. Ek zam da maaşa göre kademeli uygulanacak. Peki, enflasyon artışı ne kadar olacak? Kademeli ek zam nasıl uygulanacak? EYT'lilere de yansıyacak mı? Takvim.com.tr merak edilenleri sizler için derledi. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine rehber...

Çığıl Ön Yener
Takvim
05.05.2023 07:05 - Son Güncelleme: 05.05.2023 07:05
Emekliye kademeli zam! Enflasyon artışı ne kadar olacak? Yüzde 21.12 hesaplaması ve refah payı...

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı için geriye 2 adım kaldı.

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Emekliye kademeli zam! Enflasyon artışı ne kadar olacak? Yüzde 21.12 hesaplaması ve refah payı...

İlk 6 aylık TÜFE oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk 4 aylık enflasyonu öğrendi, şimdi gözünü Mayıs ve Haziran verilerine çevirdi.

Emekliye kademeli zam! Enflasyon artışı ne kadar olacak? Yüzde 21.12 hesaplaması ve refah payı...

Enflasyon tahminleri ipucunu verirken, ek zamlar da şekillenmeye başladı.

Emekliye kademeli zam! Enflasyon artışı ne kadar olacak? Yüzde 21.12 hesaplaması ve refah payı...

İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine rehber...

Emekliye kademeli zam! Enflasyon artışı ne kadar olacak? Yüzde 21.12 hesaplaması ve refah payı...

Temmuz zammı için şu an oluşan tablo nasıl?
Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.21 çıktı.

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