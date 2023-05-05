Emekliye kademeli zam! Enflasyon artışı ne kadar olacak? Yüzde 21.12 hesaplaması, refah payı ve EYT'liler...

Temmuz zammı için şu an oluşan tablo nasıl?

Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.21 çıktı.

