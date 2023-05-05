Emekliye kademeli zam! Enflasyon artışı ne kadar olacak? Yüzde 21.12 hesaplaması, refah payı ve EYT'liler...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı enflasyon tahminlerine göre yüzde 21.12 olarak hesaplanırken, çıkacak orana bir refah payı ilave edilecek. Ek zam da maaşa göre kademeli uygulanacak. Peki, enflasyon artışı ne kadar olacak? Kademeli ek zam nasıl uygulanacak? EYT'lilere de yansıyacak mı? Takvim.com.tr merak edilenleri sizler için derledi. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine rehber...
05.05.2023 07:05 - Son Güncelleme: 05.05.2023 07:05