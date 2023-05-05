SSK, Bağkur 1998’den 2014’e SGK prim şartı sigorta süresi değişti! EYT’de 3600 kısmi emeklilik + staj sigortası kıskacı! Prime 1 kala tescil başlangıç ve hizmet süresi...

EYt düzenlemesinden yararlanamayanlar için kısmi emeklilik formülü gündeme geldi. EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler için çeşitli avantajlar yer alıyor. Bu kişiler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek. Öte yandan staj sigortası seçim sonrası başlangıç kabul edilirse EYT'li sayısı da artacak. Peki, kısmi emeklilik şartları değişecek mi? Primi eksik olanlar nasıl emekli olacak? İşte detaylar...