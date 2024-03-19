5 LT ayçiçek yağı indirimi başladı! BİM, A101, ŞOK, Migros en ucuz ayçiçek yağı fiyatları listelendi

Günümüzde sofralarımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan yağ, marketlerde sık sık indirimlerle tüketiciyle buluşuyor. Çeşitli yağ markalarının fiyatlarındaki indirimlerle ilgili olarak yapılan derlememiz, alışveriş listenizi oluşturmanıza yardımcı olabilir. İşte marka marka ayçiçek yağı fiyatları...
Türkiye genelindeki marketler, alışveriş yapanların yüzünü güldürecek bir indirim dalgasıyla karşımızda! Hem sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin tercihi hem de mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağında büyük indirim başladı.İşte marketlerdeki güncel yağ fiyatları...
2024 GÜNCEL YAĞ FİYATLARI!
Ayvalık Taş Baskı Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı 5 lt: 449,99 TL
Komili 5 lt Pet Kubbeli Ayçiçek Yağı: 194,90 TL
Carrefour Ayçiçek yağı 5 lt Pet: 195,00 TL
Palamidas 5 lt Soğuk Sıkım Naturel Özel Harman Sızma Zeytinyağı: 1.939,90 TL
Fiskobirlik 5 lt Fındık Yağı: 605,64 TL
Kristal Naturel Sızma Dolgun Güçlü Teneke 5 lt Zeytinyağı: 1.573,99 TL
Vakıfbirlik Natural Soğuk Sıkım 5 lt Sızma Zeytinyağı: 450,00 TL
Komili 4 lt Pet Ayçiçek Yağı: 189,00 TL
Avilo Soğuk Sıkım Naturel Sızma 5 lt Zeytinyağı: 1.749,90 TL