5 LT ayçiçek yağı indirimi başladı! BİM, A101, ŞOK, Migros en ucuz ayçiçek yağı fiyatları listelendi

Günümüzde sofralarımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan yağ, marketlerde sık sık indirimlerle tüketiciyle buluşuyor. Çeşitli yağ markalarının fiyatlarındaki indirimlerle ilgili olarak yapılan derlememiz, alışveriş listenizi oluşturmanıza yardımcı olabilir. İşte marka marka ayçiçek yağı fiyatları...