Emekliye 12 bin 400 TL maaş müjdesi çıktı! SSK, Bağ-Kur'lu Ramazan Bayramı öncesi 3 bin 500 lira destek ödemesi alacak! En düşük 10.255 TL üstü alanlar...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında gerçekleşecek olan zam oranlarına dair önemli ipuçları sunuyor. Anket sonuçlarına göre, 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminleri, Sosyal Sigortalar Kurumu ( SSK ) ve Bağ-Kur emeklileri için %22.68'lik bir artışı işaret ederken, memurlar ve emeklileri için bu oran %17.34 olarak öngörülüyor.

Emeklilere yönelik pek çok düzenleme için harekete geçilirken, bu kapsamda taban aylığa yaş kriteri formülü gündeme geldi. Eğer bu formül hayata geçerse, emekli olan kişinin alacağı maaş, emekli olunan yaşa göre belirlenen bir tabanın altında olamayacak. İşte detaylar...

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İŞTE YENİ FORMÜL

Emeklilerin maddi durumunu rahatlatmak amacıyla, vatandaşın emekli olduğu yaşa göre taban aylığın belirlenmesi konusunda bir formül üzerinde çalışılıyor. Bu formül, emeklilik için gerekli olan sigorta gün sayısı ve prim ödemelerinden bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre en düşük emekli maaşı tabanını belirleyecek.

Eğer bu düzenleme hayata geçirilirse, emekli olan kişilerin alacakları aylık, belirlenen tabanın altında olmayacak. Örneğin, 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin lira emekli maaşı alabilecek ve bu rakam, sigortalı çalışma süresi ve prim ödemeleri gibi etkenlerle daha da artabilecek.

Ayrıca, kök aylıkların 10 bin liraya yükseltilmesi de gündemde. Bu durumda, halihazırda 10 bin liranın altında aylık alan emekliler, zamlarını 10 bin lira üzerinden alacaklar.