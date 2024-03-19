BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK | 1800 gün az primle emeklilik! EYT’lileri de kapsayacak mı? 1999’dan sonra sigortalı olanlar...

EYT yasası milyonlara emeklilik yolunu açarken, onu Bağ-Kur reformu izleyecek. Hazırlığı yapılan bu reform yaklaşık 1 milyon kişinin prim gün şartını azaltarak emekliliğini kolaylaştıracak.

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Küçük esnafa yönelik planlanan bu düzenleme ile prim gün şartı 9 bin günden 7 bin 200'e çekilecek. Peki düzenleme ne zaman hayata geçirilecek? Kim, ne zaman emekli olabilecek? İşte bu soruların yanıtları: