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BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK | 1800 gün az primle emeklilik! EYT’lileri de kapsayacak mı? 1999’dan sonra sigortalı olanlar...

Hazırlığı yapılan Bağ-Kur reformu yaklaşık 1 milyon kişiye 1800 gün az primle emeklilik yolunu açacak. Peki EYT'lileri de kapsayacak mı? Kimler kapsama girecek? Kapsam genişletilebilir mi? Düzenleme ne zaman hayata geçecek? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 12:04 Güncelleme 19 Mart 2024, 12:04
BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK | 1800 gün az primle emeklilik! EYT’lileri de kapsayacak mı? 1999’dan sonra sigortalı olanlar... 1

EYT yasası milyonlara emeklilik yolunu açarken, onu Bağ-Kur reformu izleyecek. Hazırlığı yapılan bu reform yaklaşık 1 milyon kişinin prim gün şartını azaltarak emekliliğini kolaylaştıracak.

BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK | 1800 gün az primle emeklilik! EYT’lileri de kapsayacak mı? 1999’dan sonra sigortalı olanlar... 2

Küçük esnafa yönelik planlanan bu düzenleme ile prim gün şartı 9 bin günden 7 bin 200'e çekilecek. Peki düzenleme ne zaman hayata geçirilecek? Kim, ne zaman emekli olabilecek? İşte bu soruların yanıtları:

BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK | 1800 gün az primle emeklilik! EYT’lileri de kapsayacak mı? 1999’dan sonra sigortalı olanlar... 3

KİMLER KAPSAMA GİRECEK?
Düzenlemenin özellikle bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnafı kapsaması bekleniyor. 1800 gün prim avantajı sağlanacak küçük esnafın kapsamı düzenlemeyle belirlenecek.

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