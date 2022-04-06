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Haberler Ekonomi 🌻5 LT Ayçiçek yağı 129 lirayla satışta! 🙆🏻‍♀️Tarım Kredi'den Ramazan'da mutfaklara şenlik indirim! ⬇Fiyatlar devrildi: Zeytin 27 TL, Kaşar 29 TL, Beyaz Peynir 28 TL...

🌻5 LT Ayçiçek yağı 129 lirayla satışta! 🙆🏻‍♀️Tarım Kredi'den Ramazan'da mutfaklara şenlik indirim! ⬇Fiyatlar devrildi: Zeytin 27 TL, Kaşar 29 TL, Beyaz Peynir 28 TL...

Ekonomi piyasalarında ve tedarik süreçlerinde gözlenen olumsuz gelişmelerden ötürü giderek pahalılaşan market ürünlerine savaş açan Tarım Kredi, yeni haftanın kataloğunu yayınlayarak, birçok üründe indirime gittiğini duyurdu. İşte Tarım Kredi indirimlerine ilişkin haberin ayrıntıları...

takvim.com.tr
06.04.2022 21:38 - Son Güncelleme: 06.04.2022 22:11
🌻5 LT Ayçiçek yağı 129 lirayla satışta! 🙆🏻‍♀️Tarım Kredi’den Ramazan’da mutfaklara şenlik indirim! ⬇Fiyatlar devrildi: Zeytin 27 TL, Kaşar 29 TL, Beyaz Peynir 28 TL...

Tarım Kredi çıldırdı: Beyaz peynir, ayçiçek yağı, tereyağı, salam, meyve ve sebze fiyatları dibi gördü!

Marketlerde satılan ürünlerin fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamları, vatandaşların ucuz fiyatlar karşılığında satış yapan zincir marketleri araştırmalarına yol açtı. Bu noktada devreye giren Tarım Kredi, yeni kataloğunda birçok farklı ürünün satıl fiyatında indirime gittiğini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
🌻5 LT Ayçiçek yağı 129 lirayla satışta! 🙆🏻‍♀️Tarım Kredi’den Ramazan’da mutfaklara şenlik indirim! ⬇Fiyatlar devrildi: Zeytin 27 TL, Kaşar 29 TL, Beyaz Peynir 28 TL...

TARIM KREDİ MEYVE SEBZE ÜRÜNLERİ GÜNCEL FİYATLARI 2022

Ekonomi piyasalarında ve diğer üretim alanlarında gözlenen olumsuz gelişmeler, artan maliyetlere sebep olarak meyve ve sebze ürünlerinin satış fiyatlarına da direkt olarak etki etti.

🌻5 LT Ayçiçek yağı 129 lirayla satışta! 🙆🏻‍♀️Tarım Kredi’den Ramazan’da mutfaklara şenlik indirim! ⬇Fiyatlar devrildi: Zeytin 27 TL, Kaşar 29 TL, Beyaz Peynir 28 TL...

Bu noktada daha önceleri her meyve ve sebzeden kilo kilo alan vatandaşlar, fahiş fiyatlardan sonra tane alışverişine geçmek zorunda kaldı.

🌻5 LT Ayçiçek yağı 129 lirayla satışta! 🙆🏻‍♀️Tarım Kredi’den Ramazan’da mutfaklara şenlik indirim! ⬇Fiyatlar devrildi: Zeytin 27 TL, Kaşar 29 TL, Beyaz Peynir 28 TL...

Vatandaşların, en temel ihtiyaçlarından biri olan meyve ve sebze alışverişlerini tane hesabı yaparak gerçekleştirmelerine göz yummak istemeyen Tarım Kredi, yeni haftanın gelmesi ile birlikte bünyesinde satışa sunmuş olduğu bazı meyve- sebze ürünlerinin fiyatlarında güncellemeye gittiğini duyurdu. Bu hafta boyunca markette satışa sunulacak olan bazı ürünlerin güncel fiyatları şu şekilde belirlendi:

🌻5 LT Ayçiçek yağı 129 lirayla satışta! 🙆🏻‍♀️Tarım Kredi’den Ramazan’da mutfaklara şenlik indirim! ⬇Fiyatlar devrildi: Zeytin 27 TL, Kaşar 29 TL, Beyaz Peynir 28 TL...

📌• Salatalık 1 kg: 12,90 TL
📌• Portakal 1 kg: 6,25 TL
📌• Limon 1 kg: 6,25 TL
📌• Havuç 1 kg: 4,25 TL

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