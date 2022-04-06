🌻5 LT Ayçiçek yağı 129 lirayla satışta! 🙆🏻‍♀️Tarım Kredi’den Ramazan’da mutfaklara şenlik indirim! ⬇Fiyatlar devrildi: Zeytin 27 TL, Kaşar 29 TL, Beyaz Peynir 28 TL...

Vatandaşların, en temel ihtiyaçlarından biri olan meyve ve sebze alışverişlerini tane hesabı yaparak gerçekleştirmelerine göz yummak istemeyen Tarım Kredi, yeni haftanın gelmesi ile birlikte bünyesinde satışa sunmuş olduğu bazı meyve- sebze ürünlerinin fiyatlarında güncellemeye gittiğini duyurdu. Bu hafta boyunca markette satışa sunulacak olan bazı ürünlerin güncel fiyatları şu şekilde belirlendi: