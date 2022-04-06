RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Dünyanın en zenginleri belli oldu! Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos... İşte Forbes zenginler listesi

Dünyanın en zenginleri belli oldu! Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos... İşte Forbes zenginler listesi

Son dakika haberi... ABD merkezli dünyanın sayılı dergilerinden Forbes, 2022'nin en zenginler listesini açıkladı. Forbes, son 12 ayda milyarderler sayısında azalma olduğunu belirtirken, dünyanın en zenginleri listesinde zirve yine değişmedi. İşte dünyanın en zenginleri listesi...

06.04.2022 22:40 - Son Güncelleme: 06.04.2022 22:40
Dünyanın en zenginleri belli oldu! Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos... İşte Forbes zenginler listesi

Ekonomi dergilerinden biri olan Forbes, dünyanın en zenginleri listesini yayınladı.

329 milyarderin çıktığı listeye 236 milyarder eklendi.

RİHANNA DA LİSTEDE
Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley, 'milyarder' unvanını kaybeden isimlerden oldu.

Yeni milyarderler arasında ise Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en zenginleri belli oldu! Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos... İşte Forbes zenginler listesi

EN FAZLA MİLYARDER ABD'DE
En fazla milyardere sahip olan ülke ise 735 milyarder ile ABD oldu. ABD'yi Çin ve Rusya takip etti.

SAVAŞ 34 RUS'A UNVAN KAYBETTİRDİ
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş üzerine 34 Rus milyarder de unvanını kaybetti.

DÜNYANIN EN ZENGİN İLK 15 MİLYARDERİ

Dünyanın en zenginleri belli oldu! Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos... İşte Forbes zenginler listesi

1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR - Teknoloji, Tesla (ABD)

Dünyanın en zenginleri belli oldu! Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos... İşte Forbes zenginler listesi

2- JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR - Amazon (ABD)

Dünyanın en zenginleri belli oldu! Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos... İşte Forbes zenginler listesi

3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR - Perakende ve Moda (Fransa)

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