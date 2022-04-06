Dünyanın en zenginleri belli oldu! Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos... İşte Forbes zenginler listesi
Son dakika haberi... ABD merkezli dünyanın sayılı dergilerinden Forbes, 2022'nin en zenginler listesini açıkladı. Forbes, son 12 ayda milyarderler sayısında azalma olduğunu belirtirken, dünyanın en zenginleri listesinde zirve yine değişmedi. İşte dünyanın en zenginleri listesi...
06.04.2022 22:40 - Son Güncelleme: 06.04.2022 22:40
Ekonomi dergilerinden biri olan Forbes, dünyanın en zenginleri listesini yayınladı.
329 milyarderin çıktığı listeye 236 milyarder eklendi.
RİHANNA DA LİSTEDE
Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley, 'milyarder' unvanını kaybeden isimlerden oldu.
Yeni milyarderler arasında ise Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.