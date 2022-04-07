19-45 yaş arası herkes başvurabilir! İŞKUR 81 ilde ilköğretim mezunu 21 bin 582 temizlik görevlisi alımı yapıyor! Hastane, fabrika, okul...

İŞKUR personel alımları kaldığı yerden devam ediyor. KPSS şartsız, sınavsız İŞKUR temizlik görevlisi alımları Nisan ayında da devam ediyor. Bu bağlamda bu ay itibari ile itibaren binlerce temizlik görevlisi alımı yapılacak. Haberimizde hem ilanları hem linki paylaştık. Buna göre ilgili temizlikçi alımlarında adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecek. İşte 2022 Nisan ayı temizlik görevlisi alım ilanları ve başvuru ekranı...