19-45 yaş arası herkes başvurabilir! İŞKUR 81 ilde ilköğretim mezunu 21 bin 582 temizlik görevlisi alımı yapıyor! Hastane, fabrika, okul...
Nisan ayı en az ilkokul mezunu İŞKUR temizlik görevlisi, beden işçisi alımları başladı. Sağlık kurumlarına, hastanelere, özel - kamu kurumlarına işçi alımı duyuruları iş arayan vatandaşlar doğrultusundan sıkı bir şekilde araştırılıyor. İstihdam edilecek adaylar amacıyla ilanlarda müracaat şartları, müracaat tarihi ve lüzumlu verilere yer verildi. İŞKUR, ülke çapında 21.582 ilanla temizlik görevlisi, beden işçisi alımı yapılacağını duyurdu. İşte Nisan ayı İŞKUR temizlik görevlisi alımı müracaat detayları 2022!
İŞKUR personel alımları kaldığı yerden devam ediyor. KPSS şartsız, sınavsız İŞKUR temizlik görevlisi alımları Nisan ayında da devam ediyor. Bu bağlamda bu ay itibari ile itibaren binlerce temizlik görevlisi alımı yapılacak. Haberimizde hem ilanları hem linki paylaştık. Buna göre ilgili temizlikçi alımlarında adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecek. İşte 2022 Nisan ayı temizlik görevlisi alım ilanları ve başvuru ekranı...
İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Beden işçisi olarak çalışmak isteyenler için başvuru ekranı her zaman açık. İŞKUR'a kayıtlı olmak yetiyor. Başvuruda bulunmak çok basit.
İŞKUR'a kayıtlı olup arama kısmına aradığınız işi yazdığınızda karşınıza tüm illerdeki personel alımları çıkacak. Filtreleme yaparak istediğini işi ve şehri rahatlıkla bulup başvuruda bulunabilirsiniz.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.