5 litrelik Ayçiçek yağları A101’de indirimde! Yeni haftaya özel fiyatı düştü! Sudan ucuza satılıyor! Çılgın kampanya: 28 Mart sıvı yağ fiyatları!

Bir süredir ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış gündemde en sıcak konular arasında yer alıyordu. Zincir marketlere giden vatandaşlar sıvı yağ fiyatlarının pahalılığından muzdaripti. Yeni haftada yağ fiyatlarına indirim geldi. Market raflarındaki ayçiçek yağlarında kampanya başladı. A101 ayçiçek yağı fiyatlarına güncelleme yaptı. Zincir marketlerin resmi internet sitelerine bakıldığında bazı ayçiçek yağı markalarında indirim göze çarptı. İşte 28 Mart güncel ayçiçek yağı fiyatları...