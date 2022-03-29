120.000 TL'nin aylık getirisi kaç para oldu? Bankada parası olan katlayacak! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Günlük vadeli mevduat hesaplarında bireylerin birikimleri durduğu yerden katlanmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat hesapları ile kısa süre öncesinde ciddi bir getiri sağlayan fazlası vatandaş, KKM sisteminin yaygınlaşmasının ardından vadeli mevduat hesaplarına ilgisi arttı. Bankalar ise avantajlı hoş geldin faiz oranları ile KKM dışındaki vadeli mevduat hesaplarında da fazlası ayrıcalık ve yüksek faiz getirisi sunuyor. Son dönemde faiz oranlarında düşüş yaşansa da fazlası vatandaşın 32 günlük vadeli mevduat hesaplarını tercih ettikleri ifade edildi. Peki, en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankalarda? İşte yeni oranlar
29.03.2022 08:26 - Son Güncelleme: 29.03.2022 08:26
120 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?
Vadeli mevduat hesaplarında 32 günlük en yüksek faiz getirisini elde etmek isteyenler amacıyla en yüksek oranlar %20,5 ile Alternatif Bank VOV Hesap üzerinden sunulmaya devam ediyor.
En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
ING Bank, Akbank, Alternatif Bank ve Vakıfbank mevduat faiz oranları başta olmak üzere Türkiye'de en çok tercih edilen bankaların güncel hoş geldin faizleri, Mart 2022 itibariyle de vatandaşların birikimlerini değerlendirmelerini sağlıyor.