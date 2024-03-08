5 ilde kentsel dönüşüme düşük faizli kredi fırsatı! Aylık taksitler ne olacak? Kimler yararlanabilir? Hangi illere verilecek?

Kentsel dönüşüm seferberliği sürerken, uygun maliyetli yeni bir destek devreye alınıyor. Dünya Bankası ile imzalanan anlaşma ile hayata geçirilen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında 5 şehirde proje iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunulacak.
2.5 MİLYON TL FİNANSMAN
İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük katkı sunacak proje kapsamında aylık yüzde 0.69 faizle, 180 ay vadeyle, 2.5 milyon liraya varan kredi kullanma kullanılabilecek.
EVİ OLMAYANA, EMEKLİYE İNDİRİM
Pilot il olarak İzmir'in seçildiği projede, başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0.25 faiz indirimi sağlanacak.