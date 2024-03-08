5 ilde kentsel dönüşüme düşük faizli kredi fırsatı! Aylık taksitler ne olacak? Kimler yararlanabilir? Hangi illere verilecek?

1

Kentsel dönüşüm seferberliği sürerken, uygun maliyetli yeni bir destek devreye alınıyor. Dünya Bankası ile imzalanan anlaşma ile hayata geçirilen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında 5 şehirde proje iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunulacak.

