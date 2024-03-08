16.3 milyon kişiye yeni liste geldi! SGK'dan 1 değil 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil...

1 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ailelerin karşılaşabileceği zor durumlara yönelik önemli destekler sağlayarak, dul ve yetim maaşı gibi ödemelerle hayatı kolaylaştırıyor. Bu desteğin en dikkat çekici yönlerinden biri, belli şartlar altında bireylere birden fazla emeklilik maaşı bağlanabilmesi.

2 Üç Maaş Birden Alma Şartları

SGK'nın sağladığı bu önemli avantajdan yararlanabilmek için, ölen sigortalının 1 Ekim 2008'den önce mi yoksa sonra mı vefat ettiği, dul ve yetimler için önem taşıyor.