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16.3 milyon kişiye yeni liste geldi! SGK'dan 1 değil 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), pek çok kişi için heyecan verici bir fırsat sunuyor: Üç maaş birden alma hakkı! SGK'nın açıklamasına göre, belirli koşulları sağlayan vatandaşlar, çift ve üçlü emekli maaşı alma hakkına sahip olacaklar. Ancak, bu fırsattan yararlanabilmek için bazı önemli kriterler karşılanmalıdır. Peki, gerekli şartlar neler? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 11:34 Güncelleme 08 Mart 2024, 11:34
16.3 milyon kişiye yeni liste geldi! SGK’dan 1 değil 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil... 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ailelerin karşılaşabileceği zor durumlara yönelik önemli destekler sağlayarak, dul ve yetim maaşı gibi ödemelerle hayatı kolaylaştırıyor. Bu desteğin en dikkat çekici yönlerinden biri, belli şartlar altında bireylere birden fazla emeklilik maaşı bağlanabilmesi.

16.3 milyon kişiye yeni liste geldi! SGK’dan 1 değil 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil... 2

Üç Maaş Birden Alma Şartları
SGK'nın sağladığı bu önemli avantajdan yararlanabilmek için, ölen sigortalının 1 Ekim 2008'den önce mi yoksa sonra mı vefat ettiği, dul ve yetimler için önem taşıyor.

16.3 milyon kişiye yeni liste geldi! SGK’dan 1 değil 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil... 3

Eş, anne ya da babadan dolayı maaş alan bir kişi, kendi emekliliği ile birlikte toplamda üç maaş alabilir. Bu durum, aileler için önemli bir maddi destek ve güvence sağlıyor.

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